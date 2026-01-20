Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборГегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
«Мы предлагаем более 15 остановок по маршруту: начиная от ключевых локаций города, включая все известные водопады, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заканчивая легендарным озером Рица»
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Путешествие по Абхазии: озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Узнайте местные легенды и насладитесь природной красотой в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Раскроете «тайну» Голубого озера и погуляете по затерянному миру Юпшарского каньона»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
8720 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Классическая обзорная экскурсия на озеро Рица (все экосборы включены)
Услышать легенды края и ощутить вкус Абхазии (из Гагры)
Начало: По вашему адресу
«Ваше первое впечатление — озеро цвета лазури»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: В Гагре или по договоренности
«Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На внедорожнике к водопадам и каньонам Абхазии. Уникальные маршруты и потрясающие виды ждут вас в этой незабываемой поездке
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 23 чел.
Из Гагры - к удивительной Рице
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив водопады, каньоны и знаменитое озеро Рица. Вкусные блюда и интересные истории сделают поездку незабываемой
Начало: На границе России и Абхазии, в Гагре, Цандрипше, П...
«Освежитесь у Голубого озера, которое, по легенде, дарит молодость»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
23 янв в 09:00
25 янв в 09:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Однодневное джип-путешествие по Абхазии до озера Рица
Терапевтическое музыкально-танцевальное путешествие и знакомство с республикой
Начало: У границы Абхазии
«Ресторан Гагрипш — Гагра-колоннада — Стеклянный мост (перекус по желанию) — Голубое озеро — водопад Влюбленных — Гегский водопад — Юпшарский каньон — озеро Рица (отдых 1,5 часа) — водопады Мужские и Девичьи слёзы»
Завтра в 11:30
22 янв в 08:00
10 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
Начало: В Гагре
«От Гагры мы возьмём курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гагры
Уникальная экскурсия по живописным местам Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон и водопады. Почувствуйте атмосферу и узнайте интересные факты
«Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной»
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Завтра в 11:30
22 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Окунитесь в мир кино и природы! Путешествие по местам съёмок «Последнего богатыря» в Абхазии подарит незабываемые впечатления и уникальные фото
Начало: От вашего местопребывания
«Голубое озеро — его дно известковое, глубина погружения — более 50 метров, а цвет воды соответствует названию»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица
Исследовать исторические сокровища и природные чудеса Абхазии
Начало: У КПП Псоу
«Сюда едут к удивительному озеру Рица, однако природные богатства на этом не заканчиваются»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
3500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Начало: Гагра
«Город Гагра, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
1575 ₽
1750 ₽ за человека
Групповая
до 23 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
«Голубое озеро и легендарный Юпшарский каньон («Каменный мешок»)»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30
23 янв в 09:30
25 янв в 09:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В Гагре
«Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Путешествие по Абхазии с посещением озера Рица и Нового Афона. Узнайте больше о культуре и природе региона в увлекательной поездке
«Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия на озеро Рица
Уникальная возможность увидеть озеро Рица и другие природные чудеса Абхазии. Насладитесь захватывающими видами и культурными достопримечательностями
Начало: Гагра, Ваш отель
«А еще, если пожелаете, вы покатаетесь на тарзанке, также по желанию можно прокатится на катамаране по озеру Рица, и увидеть всю красоту озера со всех сторон»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
1900 ₽ за человека
-
30%
Водная прогулка
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
14 595 ₽
20 850 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к озеру Рица! Вас ждут горные пейзажи, живописные водопады и легенды Абхазии
Начало: Ваш отель в Гагре
«Юпшарский каньон, • Голубое озеро, • смотровые площадки, с которых открываются виды на красочную девственную природу этого края»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
8550 ₽
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
Погрузитесь в мир горной Абхазии на джипе! Увидите величественные водопады и озера, попробуете местные деликатесы и насладитесь потрясающими видами
Начало: По договоренности
«По пути нас ждёт Голубое озеро, которое завораживает своей яркой синевой и прозрачностью воды»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
10 670 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Любимое путешествие к озеру Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии на семейной экскурсии к озеру Рица. Живописные виды и дегустация ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: По договорённости
«Невероятно сказочный путь к самому большому и самому красивому озеру Кавказа — озеру Рица»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
7504 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Одно из чудес природы Абхазии - озеро Рица
На комфортабельном автобусе отправляйтесь к озеру Рица, где вас ждут захватывающие виды и уникальные природные объекты. Присоединяйтесь к путешествию
Начало: Трансфер из Гагрского р-на, Цандрипш, Багрипш, Чег...
«Профессиональный гид расскажет уникальные подробности о флоре, фауне, о реликтовых и эндемичных растениях, и, конечно же, услышите наши красивые легенды, увидите сказочный мир горных озер»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
23 янв в 09:00
25 янв в 09:00
1600 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Добро пожаловать в Абхазию
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 17:00
12 163 ₽
13 514 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
Откройте для себя высокогорную Абхазию, где ждут озеро Мзы, альпийские луга и легенды о древних ацанах. Незабываемые виды и приключения гарантированы
Начало: Ваш отель в Гагре
«Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
Прогулка по набережной Гагры и поездка к озеру Рица откроют вам красоту Кавказа. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь уникальными видами
Начало: По адресу вашего проживания
«Голубое озеро, которое, как море, меняет цвет в зависимости от погоды»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
Начало: Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
«Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
1800 ₽ за человека
