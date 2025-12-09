Абхазию называют Страной души не случайно — здесь каждое ущелье, озеро и дорога хранит свою историю. Мы предлагаем отправиться в путь днём, чтобы поездка прошла с комфортом и вы в полной мере почувствовали атмосферу вечернего маршрута — мягкий свет, прозрачный воздух и спокойствие гор.

Описание экскурсии

Мы проведём вас по самым выразительным местам Рицинского реликтового национального парка. На маршруте вы увидите:

Голубое озеро

место слияния двух рек

водопад Мужские слёзы

Юпшарский каньон — проездом

Чобгарский карниз — проездом

озеро Рица

На каждом участке пути открываются новые виды — хребты, пропасти, бирюзовые воды и тенистые ущелья. Этот маршрут удивляет первозданной красотой, которая раскрывается шаг за шагом.

Гастрономическая часть

Путешествие по Абхазии невозможно представить без её вкусов. На маршруте вы попробуете продукты от местных семейных хозяйств:

свежий сыр и мясо

мёд разных сортов

домашнее вино

ароматный абхазский чай

Примерный тайминг

13:30 — выезд из Гагры или Пицунды

14:00 — дегустация вина, сыра и мяса

14:30 — Голубое озеро

14:50 — место слияния двух рек

15:10 — Юпшарский каньон (проездом)

15:25 — водопад Мужские слёзы, дегустация мёда

15:50 — Чобгарский карниз (проездом)

16:00 — озеро Рица

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном авто Lexus IS или Toyota Alphard, в зависимости от количества человек

Можно с детьми любого возраста

Не забудьте взять наличные деньги на дополнительные расходы

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

