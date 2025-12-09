Абхазию называют Страной души не случайно — здесь каждое ущелье, озеро и дорога хранит свою историю.
Мы предлагаем отправиться в путь днём, чтобы поездка прошла с комфортом и вы в полной мере почувствовали атмосферу вечернего маршрута — мягкий свет, прозрачный воздух и спокойствие гор.
Мы предлагаем отправиться в путь днём, чтобы поездка прошла с комфортом и вы в полной мере почувствовали атмосферу вечернего маршрута — мягкий свет, прозрачный воздух и спокойствие гор.
Описание экскурсии
Мы проведём вас по самым выразительным местам Рицинского реликтового национального парка. На маршруте вы увидите:
- Голубое озеро
- место слияния двух рек
- водопад Мужские слёзы
- Юпшарский каньон — проездом
- Чобгарский карниз — проездом
- озеро Рица
На каждом участке пути открываются новые виды — хребты, пропасти, бирюзовые воды и тенистые ущелья. Этот маршрут удивляет первозданной красотой, которая раскрывается шаг за шагом.
Гастрономическая часть
Путешествие по Абхазии невозможно представить без её вкусов. На маршруте вы попробуете продукты от местных семейных хозяйств:
- свежий сыр и мясо
- мёд разных сортов
- домашнее вино
- ароматный абхазский чай
Примерный тайминг
13:30 — выезд из Гагры или Пицунды
14:00 — дегустация вина, сыра и мяса
14:30 — Голубое озеро
14:50 — место слияния двух рек
15:10 — Юпшарский каньон (проездом)
15:25 — водопад Мужские слёзы, дегустация мёда
15:50 — Чобгарский карниз (проездом)
16:00 — озеро Рица
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном авто Lexus IS или Toyota Alphard, в зависимости от количества человек
- Можно с детьми любого возраста
- Не забудьте взять наличные деньги на дополнительные расходы
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинском национальном парке (700 ₽ / 200 ₽ — взрослый / ребёнок)
- Обед (от 500 ₽ с чел.)
- Тарзанка-зиплайн у реки Бзыбь (по желанию) — 1000 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Гагре
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины! Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1540 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Уникальная экскурсия по живописным местам Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон и водопады. Почувствуйте атмосферу и узнайте интересные факты
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1575 ₽
1750 ₽ за человека