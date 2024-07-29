Я покажу вам Сухум — древний и колоритный город.
Вы узнаете о его прошлом и настоящем, традициях и легандах, увидите основные достопримчательности и знаковые места.
Прочувствуете атмосферу древнего города, побываете в легендарной кофейне и прогуляетесь в тени тропических растений.
Вы узнаете о его прошлом и настоящем, традициях и легандах, увидите основные достопримчательности и знаковые места.
Прочувствуете атмосферу древнего города, побываете в легендарной кофейне и прогуляетесь в тени тропических растений.
Описание экскурсииОтправляемся в древний и колоритный Сухум. Что вас ждет Я расскажу вам об истории и культуре моей страны, ее традициях и особенностях местной кухни. Мы прогуляемя по набережной Махаджиров, увидим живописную колоннаду, фонтан с грифонами, заглянем в кофейню «Брехаловка» — атмосферное место, показывающее весь колорит Сухума. Здесь местные старожилы играют в домино, деляться новостями и пьют кофе по-восточному. Далее отправимся в самый древний на Кавказе — Сухумский ботанический сад. Здесь собраны растения со всего мира, всего на территории сада их более 5 000. Возраст самого «пожилого» из них — 300 лет. В конце прогулки посетим обезьяний питомник и покормим его милых жителей. По желанию, пообедаем в кафе, где кормят вкусно и недорого. Важная информация: В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Махаджиров
- Кофейня «Брехаловка»
- Колонада
- Фонтан с грифонами
- Ботанический сад
- Обезьяний питомник
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в ботанический сад: взрослый - 250 руб., детский - 100 руб.
- Входной билет в обезьяний питомник: взрослый - 250 руб., детский - 100 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В путешествии будем много ходить
- Поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо экскурсоводу Леониду. Он сделал наше путешествие в Сухум незабываемым, ярким и интересным. Понравилась вся экскурсия в светлый город Сухум.
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