Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я покажу вам Сухум — древний и колоритный город.



Вы узнаете о его прошлом и настоящем, традициях и легандах, увидите основные достопримчательности и знаковые места.



Прочувствуете атмосферу древнего города, побываете в легендарной кофейне и прогуляетесь в тени тропических растений. 5 8 отзывов

Адгур Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Отправляемся в древний и колоритный Сухум. Что вас ждет Я расскажу вам об истории и культуре моей страны, ее традициях и особенностях местной кухни. Мы прогуляемя по набережной Махаджиров, увидим живописную колоннаду, фонтан с грифонами, заглянем в кофейню «Брехаловка» — атмосферное место, показывающее весь колорит Сухума. Здесь местные старожилы играют в домино, деляться новостями и пьют кофе по-восточному. Далее отправимся в самый древний на Кавказе — Сухумский ботанический сад. Здесь собраны растения со всего мира, всего на территории сада их более 5 000. Возраст самого «пожилого» из них — 300 лет. В конце прогулки посетим обезьяний питомник и покормим его милых жителей. По желанию, пообедаем в кафе, где кормят вкусно и недорого. Важная информация: В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная Махаджиров

Кофейня «Брехаловка»

Колонада

Фонтан с грифонами

Ботанический сад

Обезьяний питомник Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Входной билет в ботанический сад: взрослый - 250 руб., детский - 100 руб.

Входной билет в обезьяний питомник: взрослый - 250 руб., детский - 100 руб.

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация В путешествии будем много ходить

Поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.