Отправляемся в древний и колоритный Сухум.
Что вас ждет
Я расскажу вам об истории и культуре моей страны, ее традициях и особенностях местной кухни.
Мы прогуляемя по набережной Махаджиров, увидим живописную колоннаду, фонтан с грифонами, заглянем в кофейню «Брехаловка» — атмосферное место, показывающее весь колорит Сухума. Здесь местные старожилы играют в домино, деляться новостями и пьют кофе по-восточному.
Далее отправимся в самый древний на Кавказе — Сухумский ботанический сад. Здесь собраны растения со всего мира, всего на территории сада их более 5 000. Возраст самого «пожилого» из них — 300 лет.
В конце прогулки посетим обезьяний питомник и покормим его милых жителей.
По желанию, пообедаем в кафе, где кормят вкусно и недорого.
Важно знать:
- В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входной билет в ботанический сад, взрослый — 250 руб., детский — 100 руб.,
- входной билет в обезьяний питомник, взрослый — 250 руб., детский — 100 руб.,
- личные расходы.