Путешествие из Гагр в Сухум

Я покажу вам Сухум - древний и колоритный город

Я покажу вам Сухум — древний и колоритный город.

Вы узнаете о его прошлом и настоящем, традициях и легандах, увидите основные достопримчательности и знаковые места.
Путешествие из Гагр в Сухум
Путешествие из Гагр в Сухум

Что вы увидите 🤩

  • набережная Махаджиров
  • кофейня «Брехаловка»
  • колонада
  • фонтан с грифонами
  • Ботанический сад
  • обезьяний питомник.
Отправляемся в древний и колоритный Сухум.
Что вас ждет
Я расскажу вам об истории и культуре моей страны, ее традициях и особенностях местной кухни.
Мы прогуляемя по набережной Махаджиров, увидим живописную колоннаду, фонтан с грифонами, заглянем в кофейню «Брехаловка» — атмосферное место, показывающее весь колорит Сухума. Здесь местные старожилы играют в домино, деляться новостями и пьют кофе по-восточному.
Далее отправимся в самый древний на Кавказе — Сухумский ботанический сад. Здесь собраны растения со всего мира, всего на территории сада их более 5 000. Возраст самого «пожилого» из них — 300 лет.
В конце прогулки посетим обезьяний питомник и покормим его милых жителей.
По желанию, пообедаем в кафе, где кормят вкусно и недорого.

Важно знать:

  • В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет в ботанический сад, взрослый — 250 руб., детский — 100 руб.,
  • входной билет в обезьяний питомник, взрослый — 250 руб., детский — 100 руб.,
  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гида.
Что не входит
  • входной билет в ботанический сад, взрослый — 250 руб., детский — 100 руб.
  • входной билет в обезьяний питомник, взрослый — 250 руб., детский — 100 руб.
  • личные расходы.
Место начала и завершения
Ваш отель в Гагре или Пицунде.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Адгур Д.
Адгур Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Незабываемый Новый Афон
1 500
за 1 чел.
Незабываемый Новый Афон
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца...
Ежедневно
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Ежедневно
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Индивидуальный тур
5
8
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Даже если времени у вас немного, уделите всего один день - и Абхазия раскроется перед вами во всем...
Ежедневно с 07:00
"Гостеприимная Абхазия" , гастрономическая экскурсия по Гагре
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-6 чел.
"Гостеприимная Абхазия" , гастрономическая экскурсия по Гагре
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души
ежедневно
Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Индивидуальная экскурсия
5
1
15 000
за 1-4 чел.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот
ежедневно
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
6
10ч
18 000
за 1-6 чел.
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона,...
Ежедневно
Озеро Рица, Голубое озеро, Гагра Юпшарский каньон из Гагры
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-4 чел.
Озеро Рица, Голубое озеро, Гагра Юпшарский каньон из Гагры
Ежедневно
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Гагры
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-7 чел.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Гагры
Экскурсия по стране с богатейшей историем! Мы отправимся по побережью и познакомимся с самыми яркими...
В любой день, по договоренности с туристом
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
Индивидуальный тур
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
5
2
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны и...
Ежедневно с 07:00
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 07:00 утра

Адгур Д. проводит ещё 4 экскурсии

Путешествие из Гагр в Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр в Новый Афон
Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны...
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
Рыбалка на горных реках Абхазии
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
8 500
за 1-4 чел.
Рыбалка на горных реках Абхазии
В горных реках Абхазии водится форель, сиг, кефаль
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
5
1
11 000
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Приглашаю вас увидеть живописное озеро Рица, достопримечательности и знаковые места Нового Афона
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре