Отправляемся в древний и колоритный Сухум.

Что вас ждет

Я расскажу вам об истории и культуре моей страны, ее традициях и особенностях местной кухни.

Мы прогуляемя по набережной Махаджиров, увидим живописную колоннаду, фонтан с грифонами, заглянем в кофейню «Брехаловка» — атмосферное место, показывающее весь колорит Сухума. Здесь местные старожилы играют в домино, деляться новостями и пьют кофе по-восточному.

Далее отправимся в самый древний на Кавказе — Сухумский ботанический сад. Здесь собраны растения со всего мира, всего на территории сада их более 5 000. Возраст самого «пожилого» из них — 300 лет.

В конце прогулки посетим обезьяний питомник и покормим его милых жителей.

По желанию, пообедаем в кафе, где кормят вкусно и недорого.

Важно знать:

В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: