Мои заказы

Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Гагры)

Покорить гору вблизи Гагры на джипе и полюбоваться панорамами с трёх точек
Эта поездка наполнена красивыми видами. Змейка серпантина поведёт нас от подножия сквозь самшиты и буки.

На склонах мы посетим две смотровые на разной высоте, откуда Гагра кажется крошечной, а море — безбрежным.

А на вершине, где уже не растёт лес, увидим ковёр из трав, дельфиниумов, эдельвейсов и очертания соседних хребтов вдали.
5
1 отзыв
Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Гагры)
Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Гагры)
Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Гагры)

Описание экскурсии

9:30 — выезд

10:00 — полюбуемся первыми панорамами Гагры, Пицунды, моря и леса со смотровой (300 м)

12:00 — вдоль реки Бзыбь поднимемся выше и сделаем вторую остановку (1876 м)

15:00 — отдохнём в альпийских лугах на плато, где из-за ветра растут только травы

16:00 — возвращение

Организационные детали

  • Едем на УАЗ Patriot или УАЗ Hunter
  • Возьмите с собой перекус и воду, купальные принадлежности
  • Поездка не подходит беременным, маленьким детям (до 7 лет) и тем, кто боится высоты
  • С вами будет гидов-водитель из нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ближайшей к вам остановке общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1820 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
ездили на УАЗ Хантер открытый, но с тентом. Водитель Лёва- опытный, аккуратный, профессионал. Маршрут идет вначале по асфальтированной дороге вверх, потом по бездорожью. Всего около 2 часов в одну сторону,
читать дальшеуменьшить

наверху 2 часа и столько же вниз. Возьмите ветровки, мы наверх ехали без тента,в толстовках, немного замерзли, обратно тент натянули. Виды потрясающие, наверху облака, цветы, пасутся лошади. Три остановки по дороге. Наверху кафе, можно заказать шашлык, мы брали свой перекус. Рекомендую

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии на «Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Гагры)»

Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря (из Гагры)
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря (из Гагры)
Прогуляться по облакам, встретить овечек и покачаться на высокогорных качелях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Альпийские луга и озеро Мзы
На машине
Джиппинг
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
4.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
На машине
Конные прогулки
На микроавтобусе
6 часов
-
15%
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
Увидеть панорамы с высоты 1600 метров и прикоснуться к руинам старой Абхазии
Начало: У КПП Псоу или КПП вашего отеля в Абхазии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5100 ₽6000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре
2300 ₽ за человека