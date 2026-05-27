Путешествие по Рицинскому национальному парку — это встреча с горными пейзажами Абхазии и кристально чистым озером. По пути вас ждут величественные скалы, живописные виды и остановки на смотровых площадках. Также предусмотрено знакомство с местной флорой и фауной и дегустации абхазских вин и деликатесов.
Описание экскурсииРицинский национальный парк Экскурсия по Рицинскому национальному парку — это знакомство с красотой горных пейзажей Абхазии и кристально чистым озером. Вас ждут живописные виды, величественные скалы и атмосфера природного спокойствия. Смотровые площадки и природа В ходе маршрута предусмотрены остановки на смотровых площадках для фото и наслаждения видами. Также вы познакомитесь с местной флорой и фауной, открывая природное разнообразие региона. Вас ждут дегустации абхазских вин и деликатесов. Это путешествие позволяет почувствовать природу и атмосферу Абхазии в её самом красивом проявлении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Балка
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
- Старый немецкий мост через р. Бзыбь
- Слияние двух рек
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай Родина» (Чабгарский карниз)
- Озеро Рица
- Малая Рица
- Самшитовые рощи
- Водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы"
Что включено
- Услуги гида
- Фото-видеосопровождение на ваш телефон
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Посещение дачи Сталина (взрослые - 300 руб. дети - 150 руб.)
- Эколог сбор (взрослые - 1000 руб., дети с 8 до 12 лет - 500 руб.)
- Катание на тарзанке (1000 руб.)
- Катание на катере от 5000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Абхазии либо КПП Псоу
Завершение: Ваш отель в Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Сказки озера малая Рица: путешествие в сердце Абхазии»
Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеОднодневное джип-путешествие по Абхазии до озера Рица
Терапевтическое музыкально-танцевальное путешествие и знакомство с республикой
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
10 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Гагре или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Невероятная Абхазия: из Гагры - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии, включая озеро Рица и водопад Гега, подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
ХИТ! Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Начало: Абхазия: Гагра, Пицунда, Цандрипш
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
5500 ₽ за человека