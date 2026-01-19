Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив уникальные храмы и замки Апсны. Узнайте интересные факты и сделайте незабываемые фотографии
Начало: У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
4500 ₽ за человека
Водная прогулка
Город-призрак и природа Абхазии
Откройте для себя заброшенные города и водопады Абхазии. Погрузитесь в историю и насладитесь природой на уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с Р...
Расписание: в среду и субботу в 09:00
21 янв в 09:00
24 янв в 09:00
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица
Исследовать исторические сокровища и природные чудеса Абхазии
Начало: У КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
10 200 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Уникальная экскурсия по покинутым городам Абхазии: Ткуарчал и Акармара. Насладитесь величественными водопадами и термальными источниками
Начало: Гагра, Пицунда, КПП Псоу
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
Добро пожаловать в Абхазию
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 163 ₽
13 514 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии
Начало: Гагра, Пицунде, КПП Псоу (+1500 руб)
Расписание: Каждый день в 09:00.
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
Начало: Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон и Сухум
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00-9:00
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Гагра/Мюссера
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица и Новый Афон
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
17 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча на границе: озеро Рица и вечерняя Гагра
Начало: КПП Псоу Граница
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Абхазия - райская земля
Начало: Граница КПП Псоу
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье с 10:00
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия-конструктор: Гагра и Новый Афон
Начало: КПП Псоу
Расписание: Понедельник, Пятница, Суббота, Воскресенье с 07:00
23 янв в 07:00
24 янв в 07:00
15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Абхазии
Начало: КПП Псоу
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Сколько стоит экскурсия по Гагре в январе 2026
Сейчас в Гагре в категории "От КПП Псоу" можно забронировать 21 экскурсию от 1100 до 29 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
