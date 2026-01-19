Мои заказы

От КПП Псоу – экскурсии в Гагре

Найдено 21 экскурсия в категории «От КПП Псоу» в Гагре, цены от 1100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Самобытная Абхазия без шаблонов
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
На машине
8 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив уникальные храмы и замки Апсны. Узнайте интересные факты и сделайте незабываемые фотографии
Начало: У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
4500 ₽ за человека
Город-призрак и природа Абхазии
На машине
10 часов
38 отзывов
Водная прогулка
Город-призрак и природа Абхазии
Откройте для себя заброшенные города и водопады Абхазии. Погрузитесь в историю и насладитесь природой на уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
На автобусе
8 часов
76 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с Р...
Расписание: в среду и субботу в 09:00
21 янв в 09:00
24 янв в 09:00
1100 ₽ за человека
Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица
На машине
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица
Исследовать исторические сокровища и природные чудеса Абхазии
Начало: У КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
3500 ₽ за человека
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
10 200 ₽ за всё до 7 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
14 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Уникальная экскурсия по покинутым городам Абхазии: Ткуарчал и Акармара. Насладитесь величественными водопадами и термальными источниками
Начало: Гагра, Пицунда, КПП Псоу
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
На машине
8 часов
-
10%
220 отзывов
Водная прогулка
Добро пожаловать в Абхазию
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 163 ₽13 514 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица: путешествие к сердцу Абхазии
Начало: Гагра, Пицунде, КПП Псоу (+1500 руб)
Расписание: Каждый день в 09:00.
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
Начало: Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон и Сухум
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон и Сухум
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00-9:00
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Гагра/Мюссера
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Гагра/Мюссера
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица и Новый Афон
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица и Новый Афон
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
17 900 ₽ за всё до 7 чел.
Встреча на границе: озеро Рица и вечерняя Гагра
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча на границе: озеро Рица и вечерняя Гагра
Начало: КПП Псоу Граница
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазия - райская земля
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Абхазия - райская земля
Начало: Граница КПП Псоу
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье с 10:00
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Экскурсия-конструктор: Гагра и Новый Афон
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия-конструктор: Гагра и Новый Афон
Начало: КПП Псоу
Расписание: Понедельник, Пятница, Суббота, Воскресенье с 07:00
23 янв в 07:00
24 янв в 07:00
15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Затерянный мир Абхазии
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
7000 ₽ за человека
Большая обзорная экскурсия по Абхазии
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Абхазии
Начало: КПП Псоу
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «От КПП Псоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
  1. Самобытная Абхазия без шаблонов;
  2. Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны;
  3. Город-призрак и природа Абхазии;
  4. Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе;
  5. Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица.
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Ресторан «Гагрипш»;
  5. Гагрская колоннада;
  6. Новый Афон;
  7. Новоафонская пещера;
  8. Приморский парк;
  9. Самое главное;
  10. Водопады Девичьи и Мужские слезы.
Сколько стоит экскурсия по Гагре в январе 2026
Сейчас в Гагре в категории "От КПП Псоу" можно забронировать 21 экскурсию от 1100 до 29 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Гагре на 2026 год по теме «От КПП Псоу», 377 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март