Священная Абхазия - истории великой религии

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Познакомьтесь с христианским наследием Восточной Абхазии, на территории которой расположено немало древних и современных храмов.

Вас ждет посещение святых мест — у каждого из них есть уникальный архитектурный стиль, история и собственная энергетика.
Священная Абхазия - истории великой религии
Священная Абхазия - истории великой религии
Священная Абхазия - истории великой религии
Священная Абхазия - истории великой религии
Священная Абхазия - истории великой религии
Священная Абхазия - истории великой религии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Драндский собор
  • Моквский собор
  • Илорский храм
  • Агудзерский храм
  • Айтарский храм
  • Сухумский Кафедральный собор
  • Каманский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Известно, что христианство проникло в Абхазию в I веке, когда первые проповедники веры Христовой — апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит — прибыли в эти края через Каппадокию и приморский Трапезунд. С проповедью они прошествовали от южных уголков Черноморского побережья до Себастополиса (территории современного Сухума). Однако их дороги разошлись: Андрей Первозванный отправился дальше, а Симон Кананит не покинул Абхазию и продолжил приобщать местное население к новой религии.
Что вас ждет:В рамках экскурсии мы познакомимся с христианским наследием Восточной Абхазии, на территории которой есть и древнейшие храмы, датируемые V-VI веками, и более современные, относящиеся к позднему Средневековью. Мы посетим Драндский собор, считающийся одним из первых христианских соборов в Абхазии, и Моквский собор — древнее христианское святилище, возведенное в X веке. Также побываем в Илорском, Агудзерском и Айтарском храмах. Заглянем в действующий Сухумский Кафедральный Собор и побываем в Каманском мужском монастыре. Каждое из перечисленных мест уникально по своей архитектуре и истории, имеет свою особенную энергетику.
По завершении этого необычного автотура каждый из вас, несомненно, почувствует блаженство духа — высшую степень внутренней удовлетворенности и умиротворения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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