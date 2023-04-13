Известно, что христианство проникло в Абхазию в I веке, когда первые проповедники веры Христовой — апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит — прибыли в эти края через Каппадокию и приморский Трапезунд. С проповедью они прошествовали от южных уголков Черноморского побережья до Себастополиса (территории современного Сухума). Однако их дороги разошлись: Андрей Первозванный отправился дальше, а Симон Кананит не покинул Абхазию и продолжил приобщать местное население к новой религии.

Что вас ждет:В рамках экскурсии мы познакомимся с христианским наследием Восточной Абхазии, на территории которой есть и древнейшие храмы, датируемые V-VI веками, и более современные, относящиеся к позднему Средневековью. Мы посетим Драндский собор, считающийся одним из первых христианских соборов в Абхазии, и Моквский собор — древнее христианское святилище, возведенное в X веке. Также побываем в Илорском, Агудзерском и Айтарском храмах. Заглянем в действующий Сухумский Кафедральный Собор и побываем в Каманском мужском монастыре. Каждое из перечисленных мест уникально по своей архитектуре и истории, имеет свою особенную энергетику.

По завершении этого необычного автотура каждый из вас, несомненно, почувствует блаженство духа — высшую степень внутренней удовлетворенности и умиротворения.