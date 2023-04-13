Познакомьтесь с христианским наследием Восточной Абхазии, на территории которой расположено немало древних и современных храмов.
Вас ждет посещение святых мест — у каждого из них есть уникальный архитектурный стиль, история и собственная энергетика.
Вас ждет посещение святых мест — у каждого из них есть уникальный архитектурный стиль, история и собственная энергетика.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Драндский собор
- Моквский собор
- Илорский храм
- Агудзерский храм
- Айтарский храм
- Сухумский Кафедральный собор
- Каманский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Известно, что христианство проникло в Абхазию в I веке, когда первые проповедники веры Христовой — апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит — прибыли в эти края через Каппадокию и приморский Трапезунд. С проповедью они прошествовали от южных уголков Черноморского побережья до Себастополиса (территории современного Сухума). Однако их дороги разошлись: Андрей Первозванный отправился дальше, а Симон Кананит не покинул Абхазию и продолжил приобщать местное население к новой религии.
Что вас ждет:В рамках экскурсии мы познакомимся с христианским наследием Восточной Абхазии, на территории которой есть и древнейшие храмы, датируемые V-VI веками, и более современные, относящиеся к позднему Средневековью. Мы посетим Драндский собор, считающийся одним из первых христианских соборов в Абхазии, и Моквский собор — древнее христианское святилище, возведенное в X веке. Также побываем в Илорском, Агудзерском и Айтарском храмах. Заглянем в действующий Сухумский Кафедральный Собор и побываем в Каманском мужском монастыре. Каждое из перечисленных мест уникально по своей архитектуре и истории, имеет свою особенную энергетику.
По завершении этого необычного автотура каждый из вас, несомненно, почувствует блаженство духа — высшую степень внутренней удовлетворенности и умиротворения.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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