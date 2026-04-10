Описание экскурсии
Перед поездкой по традиции пьём кофе по-абхазски!
Рукотворные чудеса
В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели. Ждёт вас и старинный царский железный мост через горную реку Бзыбь. Я покажу грот Соловьева — стоянку первобытного человека, и расскажу про Гагрский ипподром.
Природа — главная достопримечательность Абхазии
Часть пути пройдёт через изумительное Бзыбское ущелье. Мы остановимся у водопада Девичьи Слёзы, наберём чистейшей воды в горном роднике и пройдём по висячему мосту через реку Бзыбь. Смелые путешественники по желанию прокатятся на зиплайне. Кроме того, вы насладитесь прогулкой вдоль реки в сказочном самшитовом лесу, где деревья покрыты мхом от корней до кончиков веток. Здесь самая холодная вода в Абхазии, поэтому над речкой стоит туман, создавая атмосферу таинственности.
Легендарные Гагра и Пицунда
В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите кафедральный собор 10 века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного. Гагра запомнится вам Приморским парком с редким растениями и лебединым прудом, замком принца Ольденбургского, колоннадами на набережной и историческим рестораном «Гагрипш». А в завершение я также отвезу вас в средневековую крепость Абаата.
Абхазия угощает
По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство. Бонусом, дорогие гости, станут горячий абхазский лаваш, домашний сыр, авторский салат от Астамура и ароматное абхазское вино.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
- Начало экскурсии в Гаграх или от российско-абхазской границы Псоу
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены
- Завтрак и дегустации — это угощение. Доплата не нужна.
- Личные расходы и входные билеты оплачиваются отдельно (посещение платных объектов по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Математика не пригодится:
День – за год без искры прожитый.
Гагра старая, Гагра советская Путь времён отражает зримо.
Гагра юная, даже дерзкая От традиций не