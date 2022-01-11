Самобытная Абхазия без шаблонов!

С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде

5
11 отзывов
Индивидуально
для 4 чел.
В этом путешествии вас ждут сказочные виды и важные достопримечательности, вкусные угощения и традиции — всё это и есть сама Абхазия! День предстоит насыщенный и познавательный: вы увидите две старинные крепости и монастырь; укутанные мхом деревья и шумные бирюзовые реки; а также изучите города-курорты Гагра и Пицунда.
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
Самобытная Абхазия без шаблонов!
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Что вас ожидает

Перед поездкой по традиции пьём кофе по-абхазски!

Рукотворные чудеса

В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели. Ждет вас и уникальное сооружение 9-11 вв — Отхарский монастырь на отвесной высокой скале, покрытой зеленью. Снизу вы увидите отверстия различных размеров — это окна келий. Узнаете об открытиях археологов и об удивительном устройстве монастыря.

Природа — главная достопримечательность Абхазии

Часть пути пройдет через изумительное Бзыбское ущелье. Мы остановимся у водопада Девичьи слёзы и наберем чистейшей воды в горном роднике. Полюбуемся Голубым озером и пройдем по висячему мосту через реку Бзыбь. Смелые путешественники по желанию прокатятся на зиплайне. Кроме того, вы насладитесь прогулкой вдоль реки Мчишта в сказочном самшитовом лесу, где деревья покрыты мхом от корней до кончиков веток. Здесь самая холодная вода в Абхазии, поэтому над речкой стоит туман, создавая атмосферу таинственности.

Легендарные Гагры и Пицунда

В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного. Гагра запомнится вам Приморским парком с редким растениями и лебединым прудом, замком принца Ольденбургского, колоннадами на набережной и историческим рестораном Гагрипш. А в завершение я также отвезу вас в средневековую крепость Абаата.

Абхазия угощает

По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство. Бонусом, дорогие гости, станут горячий абхазский лаваш, домашний сыр, авторский салат от Астамура и ароматное абхазское вино.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Начало экскурсии в Гаграх или от российско-абхазской границы Псоу

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Завтрак и дегустации — это угощение. Доплата не нужна.
  • Личные расходы и входные билеты оплачиваются отдельно (посещение платных объектов по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гагре или на границе Псоу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Валентина
11 янв 2022
Астамур провел индивидуальную экскурсию для двоих человек 4 января 2022г. Как экскурсоводу Астамуру респект. Интересно, понятно, на позитиве. Подвела погода: лил дождь, промокли насквозь. Особенно понравился рассказ на пирсе Гагры про историю Абхазии и Гагры. Впечатлили повествование о принце Ольденбургском и нюансы его застроек в Гагре, особенно ресторана. Осмотр курортной Пицунды не произвел впечатления. Ущелье красиво, природа потрясает своей мощью и величественной красотой. Но больше дождливый день зимой для экскурсий выбирать не буду!
Л
7 янв 2022
Экскурсию проводил Астамур. Замечательный рассказчик, показал нам много интересных мест. Большое спасибо, Астамур!
М
22 авг 2021
Огромное спасибо Астамуру за профессионализм и душевность. Экскурсия очень понравилась. Побывали в очень изумительных местах. Всё, что было заявлено в описании, всё посетили и даже больше. Очень грамотный подход к проведению экскурсии, аккуратное вождение автомобиля, внимательность к пожеланиям, очень интересные рассказы и душевные беседы на "одной волне". Однозначно рекомендую!!!
Е
2 июня 2021
Я давно пользуюсь ресурсом Трипстер при планировании отдыха, и ни разу он меня не подвел!
Если вы хотите узнать страну как она есть, а не из окна автобуса, получить впечатления, а не поставить галочку о посещении того или иного места, то вам сюда, к Астамуру. Узнаете об истории региона, традициях и особенностях, попробуете вкусной еды, остановитесь в нетуристических местах, сделаете фото с самых удачных ракурсов.
Были с ребенком 10 лет, ему было интересно! Большое спасибо за впечатления!
О
17 мая 2021
Отдыхали с мужем в Абхазии с 8 по 12 мая. Экскурсия была забронирована на 9 мая, но в этот день начался ураган. мы очень расстроились, планы рушились… Но Астамур (дай бог ему здоровья), успокоил нас, перенёс экскурсию и устроил нам отличный экскурс в Сердце Абхазии. Озеро Рица открылось нам с высоты Молочного водопада и водопада Клюв орла, это было что-то сказочное! Вся экскурсия была пронизана любовью и восхищением Астамура к своей Родине, это передавалось и нам! Вторую экскурсию по городам Абхазии Астамур передал вести Юрию, очень грамотный и знающий молодой человек. Хочется поблагодарить за оказанное внимание и пожелать всего наилучшего Астамуру! Рекомендую при заказе экскурсии обращаться к самому душевному и обоятельному гиду - Аста!
М
4 апр 2021
Хочется выразить огромную благодарность Астамуру за чудесную экскурсию и искреннюю любовь к своему краю! Услышали увлекательные историй и о жизни и об обычиях и о природе Абхазии. Астамур очень самобытный рассказчик и интереснейший собеседник. А ещё и виртуозный водитель! Несмотря на погодные условия, мы прекрасно провели день, увидели красивейшие места узнали много нового! И главное - все было очень душевно! Астамуру - искрение пожелания удачи и благополучия от всех нас!
Е
10 мар 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид нас встретил на границе, отвёз в Гагры, на водопад, в Пицунду. Во время экскурсии сделали много классных фото, хоть и март, но с погодой нам повезло. Мы вкусно поели национальной еды и напробовались местного вина, чачи, коньяка. Гид Астамур необыкновенно интересный рассказчик. Человек, который душой любит свою страну, каждый город в ней. Природа Абхазии оставила во мне столько красоты, спокойствия, что я обязательно туда вернусь летом. Астамур спасибо вам за вашу Абхазию!!!
С
7 янв 2021
Присоединяюсь ко всем отзывам и рекомендую Астамура. Думаю лучшего человека для знакомства с Абхазией вы не найдете
Е
4 янв 2021
Астамур, спасибо за комфортную и позитивную экскурсию!! Интересный рассказ о городах и истории Абхазии,приправленный шутками и добрым смехом - это лучший рецепт отдыха и перезагрузки!)) за один день мы успели посетить Гагру, Новый Афон и Сухум.
В Новом Афоне -потрясающие виды, торжественность монастыря завораживает, а краски заката просто незабываемы!! Прогулка по вечерней набережной в Сухуме и вкусный ужин стали отличным завершением дня! До новых встреч!!
Игорь
15 ноя 2020
Были на экскурсии 02.11.20г. Рады что познакомились с таким замечательным человеком, влюбленным в свою страну и умеющим содержательно рассказать о ней! С первых минут знакомства Астамур располагает к себе, тактично "сокращает дистанцию" и находит общий язык, так что дальнейшая поездка проходит в непринужденной обстановке с интересными историями, историческими сводками, личными мнениями, и все это разбавлено юмором. Скучать не пришлось. Хочется отметить:
- Астамур очень умело подстраивает экскурсию в соответствии с пожеланиями гостей: хотите больше истории - будет, хотите покупок местной продукции - посоветует лучшее, хотите природу - свернет туда где красивее.
- Хорошо владеет историей, его рассказы не носят "любительский" характер.
- Умеет избегать острых углов в дискуссии, затрагивая неоднозначные спорные темы, преподносит их с пояснением "по моему личному мнению, подкрепленному такими-то фактами"…
- Имеет большой личный опыт… За один день мы не просто "посмотрели кусочек Абхазии", мы узнали многое из того, как устроена жизнь в этой стране… отношения между людьми, войны и конфликты, работа гос. органов, проблемы и недостатки, преимущества и традиции, это было очень информативно!
Не говоря уже о тостах под чачу и вино. Было очень душевно и познавательно, Астамур, спасибо!
Е
27 окт 2020
День пролетел быстро увлекательно! Узнали много нового интересного про Абхазию и ее жителях. Отдельное спасибо за пасику с прекрасным медом!

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