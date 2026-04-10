Мои заказы

Самобытная Абхазия без шаблонов

С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде
В этом путешествии вас ждут сказочные виды и важные достопримечательности, вкусные угощения и традиции — всё это и есть сама Абхазия! День предстоит насыщенный и познавательный: вы увидите две старинные крепости и монастырь; укутанные мхом деревья и шумные бирюзовые реки; а также изучите города-курорты Гагра и Пицунда.
5
28 отзывов
Самобытная Абхазия без шаблонов
Самобытная Абхазия без шаблонов
Самобытная Абхазия без шаблонов

Описание экскурсии

Перед поездкой по традиции пьём кофе по-абхазски!

Рукотворные чудеса

В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели. Ждёт вас и старинный царский железный мост через горную реку Бзыбь. Я покажу грот Соловьева — стоянку первобытного человека, и расскажу про Гагрский ипподром.

Природа — главная достопримечательность Абхазии

Часть пути пройдёт через изумительное Бзыбское ущелье. Мы остановимся у водопада Девичьи Слёзы, наберём чистейшей воды в горном роднике и пройдём по висячему мосту через реку Бзыбь. Смелые путешественники по желанию прокатятся на зиплайне. Кроме того, вы насладитесь прогулкой вдоль реки в сказочном самшитовом лесу, где деревья покрыты мхом от корней до кончиков веток. Здесь самая холодная вода в Абхазии, поэтому над речкой стоит туман, создавая атмосферу таинственности.

Легендарные Гагра и Пицунда

В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите кафедральный собор 10 века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного. Гагра запомнится вам Приморским парком с редким растениями и лебединым прудом, замком принца Ольденбургского, колоннадами на набережной и историческим рестораном «Гагрипш». А в завершение я также отвезу вас в средневековую крепость Абаата.

Абхазия угощает

По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство. Бонусом, дорогие гости, станут горячий абхазский лаваш, домашний сыр, авторский салат от Астамура и ароматное абхазское вино.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Начало экскурсии в Гаграх или от российско-абхазской границы Псоу

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Завтрак и дегустации — это угощение. Доплата не нужна.
  • Личные расходы и входные билеты оплачиваются отдельно (посещение платных объектов по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре или на границе Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 705 туристов
Приветствую, дорогие друзья!:) Меня зовут Астамур, можно просто Аста. Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет
читать дальшеуменьшить

много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
И
Солнца блики на водах Рицы, Воздух радостью насквозь пропитан.
Математика не пригодится:
День – за год без искры прожитый.

Гагра старая, Гагра советская Путь времён отражает зримо.
Гагра юная, даже дерзкая От традиций не
читать дальшеуменьшить

отделимая.

Никакой прибор не замеряет То тепло, что нас окружало, Растворив всё в добре неверие И подняв с наших душ забрало.

Астамур, гид душевной Абхазии, - И открытие, и откровение.
С Вами можно поверить заново В жизни свет и в провидение.

Всё в зачет и в копилку памяти:
Скрип моста и нотки вина, Перевал, что враги не заняли И Пицундской сосны весна.

Информации – гигабайты, Диспут, дискус, обмен суждений.
Гиду нашему только «лайки», Делу верному – продолжений!

И спасибо за узнавание, За открытья второго плана.
Всей Абхазии – процветания И всеобщего абзиара!

Астамур
Астамур
Ответ организатора:
Спасибо Ирочка за такой душевный, тёплый и романтический стих!!! Я искренне рад и благодарен судьбе за Вас с Галиной! Весь
читать дальшеуменьшить

день в одном ритме и на одной волне дорогого стоит и этот день золотой звёздочкой в нашу копилочку!!! Спасибо еще раз и до новых встречь в стране Души!!! 🤗❤️❤️❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
С Астамуром на экскурсии мы не первый раз. И каждый море впечатлений! Астамур грамотный, эрудированный и очень гостеприимный. Рассказывает много об истории,традициях,обычаях своего народа,внимательный к своим гостям,прислушивается к пожеланиям и
читать дальшеуменьшить

подстраивает маршрут экскурсии в зависимости от желаний своих гостей. Большой привет от Лены, Маши и Наташи! Желаем огромных успехов в вашем нелегком труде, интересных маршрутов и благодарных экскурсантов!!!! Большое вам человеческое спасибо!!!

Астамур
Астамур
Ответ организатора:
Спасибо Вам мои хорошие Наталья, Елена и Мария за этот прекрасный день! Поездка с приятными и веселыми людьми для меня
читать дальшеуменьшить

не работа, а отдых! Спасибо за столь тёплый, душевный отзыв! И за добрые пожелания! Самое большое богатство по моему это благодарность моих гостей и светлые воспоминания о встрече! Обнял всех нежно и до новых встреч в сказочной Абхазии!!! 😊❤️❤️❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С первых минут задал настроение, весело, интересно. Маршрут насыщенный. Астамур отличный собеседник, грамотный, тактичный. Хорошо
читать дальшеуменьшить

знает историю своей страны, где надо расскажет притчу или анекдот, где то углубится в историю. Тонко чувствует собеседника Мы много узнали об обычаях этой страны, о людях которые много для нее сделали, о природе и архитектуре. Он сумел так показать свою Страну Души, что мы искренне полюбили ее, несмотря на недостатки. Красивейшие локации, множество фотографий, вкусный кофе утром и сытный ужин вечером, все это входило в стоимость экскурсии. Благодарим.

15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
15 октября у нас была индивидуальная экскурсия Самобытная Абхазия. Гид Астамур встретил нас у отеля. С
Вам был полезен этот отзыв?
Денис
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все
читать дальшеуменьшить

достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур.

Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой.

Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность.

Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.

Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье,
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле, которая звучит в каждом слове. Мы полюбили Абхазию, Аста, всем сердцем! Абхазия стала для
читать дальшеуменьшить

нас откровением, мы люди привыкшие к офисам и комфорту, попали на другую планету. Здесь не смотря на сложности, люди делают всё, чтобы туристам было комфортно. Гостеприимство, дружественность, тебя встречают как старого друга или как путника по всем обычаям и канонам. Если вы залипаете в айфонах, эта экскурсия не для вас. На ней надо смотреть по сторонам, ловить каждое слово. Потому что каждое слово- это знак свыше! Через Асту с нами говорила сама Абхазия! Низкий поклон нашему гиду и людям, которые поддерживают инфраструктуру! Вы навсегда в нашем сердце!

Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Абхазия Астой (так Астамур разрешил себя называть) это путешествие "для своих". Невероятная любовь к своей земле,
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту любовь всем кто с ним рядом! Все грамотно организованно на высшем уровне!Душевность и индивидуальный
читать дальшеуменьшить

подход к каждому!Красивейшие места, отличная кухня, очень приятные люди! Хочется вернуться снова, что мы обязательно сделаем и только теперь вместе с Астамуром! Узнать Абхазию за один день не возможно, эта страна куда вам захочется возвращаться снова и снова! Очень благодарны за отлично проведенный день!

Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту+2
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Отлично провели день!Масса незабываемых впечатлений!Астамур отличный рассказчик, человек искренне влюбленный в свою страну и передающий эту
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии на «Самобытная Абхазия без шаблонов»

Рыбалка на горных реках из Гагры
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Рыбалка на горных реках из Гагры
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
15 авг в 05:30
16 авг в 05:30
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Рафтинг по горной реке в Абхазии
Сплавы и рафтинг
4 часа
4 отзыва
Групповая
Рафтинг по горной реке в Абхазии
Пройти 18 км бурных порогов, почувствовать драйв и увидеть ущелья с воды
Начало: В удобном для вас месте в Гагре
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
2500 ₽ за человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
На машине
7 часов
102 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Гагре или по договоренности
18 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вечер у озера Рица: к природным жемчужинам Абхазии - из Гагры и Пицунды
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечер у озера Рица: к природным жемчужинам Абхазии - из Гагры и Пицунды
Узнать о многовековом прошлом края и увидеть его главные красоты в закатный час
Завтра в 13:30
15 авг в 13:30
от 12 500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре
от 25 000 ₽ за экскурсию