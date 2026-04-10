В этом путешествии вас ждут сказочные виды и важные достопримечательности, вкусные угощения и традиции — всё это и есть сама Абхазия! День предстоит насыщенный и познавательный: вы увидите две старинные крепости и монастырь; укутанные мхом деревья и шумные бирюзовые реки; а также изучите города-курорты Гагра и Пицунда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перед поездкой по традиции пьём кофе по-абхазски!

Рукотворные чудеса

В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели. Ждёт вас и старинный царский железный мост через горную реку Бзыбь. Я покажу грот Соловьева — стоянку первобытного человека, и расскажу про Гагрский ипподром.

Природа — главная достопримечательность Абхазии

Часть пути пройдёт через изумительное Бзыбское ущелье. Мы остановимся у водопада Девичьи Слёзы, наберём чистейшей воды в горном роднике и пройдём по висячему мосту через реку Бзыбь. Смелые путешественники по желанию прокатятся на зиплайне. Кроме того, вы насладитесь прогулкой вдоль реки в сказочном самшитовом лесу, где деревья покрыты мхом от корней до кончиков веток. Здесь самая холодная вода в Абхазии, поэтому над речкой стоит туман, создавая атмосферу таинственности.

Легендарные Гагра и Пицунда

В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите кафедральный собор 10 века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного. Гагра запомнится вам Приморским парком с редким растениями и лебединым прудом, замком принца Ольденбургского, колоннадами на набережной и историческим рестораном «Гагрипш». А в завершение я также отвезу вас в средневековую крепость Абаата.

Абхазия угощает

По дороге остановимся на дегустацию мёда, вина, коньяка и чачи, заедем на форелевое хозяйство. Бонусом, дорогие гости, станут горячий абхазский лаваш, домашний сыр, авторский салат от Астамура и ароматное абхазское вино.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Начало экскурсии в Гаграх или от российско-абхазской границы Псоу

Что входит в стоимость, а что — нет