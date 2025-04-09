Мини-группа
до 6 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Из Гагры - к старинным памятникам, погрузиться в уходящую историю и полюбоваться архитектурой
Начало: У КПП ПСОУ или у вашего отеля
«Цандрипшский храм — трёхапсидная базилика 6 века»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00 и 17:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
«Мюссерский храм расположен в устье небольшой реки Амбара, почти у берега моря, вдалеке от цивилизации»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
14 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюссера, храм Амбара и озеро Рица: поездка из Гагры
Отправиться в сердце Абхазии и полюбоваться великолепной природой
«Храм 6 века расположен на берегу моря»
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 14 900.
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