Поездка в горную часть восточной Абхазии — возможность увидеть исчезающий мир. Вас ждут улицы шахтёрского Ткуарчала, почти покинутый Акармара и водопады среди ущелий. Природа отвоёвывает эти места обратно, разрушая бетон и создавая особую атмосферу. Это Абхазия вне открыток — настоящая и молчаливая.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Переезд по бездорожью вдоль горного ущелья.
- Город Ткуарчал — шахтёрский центр советской эпохи, переживающий упадок.
- Посёлок-призрак Акармара, где осталось около ста жителей.
- Водопады Святой, Ирина и Великан. У Великана вы сможете пройти через стену воды и увидеть изнанку водопада.
- Единственный поворотный железнодорожный мост СССР.
Вы узнаете:
- Как жили и работали шахтёры в советской Абхазии.
- Почему исчез Ткуарчал и что осталось от его инфраструктуры.
- Как природа отвоёвывает оставленные человеком места.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном минивэне Toyota Wellfire.
- Дополнительно оплачиваются билеты к водопадам — 400 ₽ с чел. и джип (чтобы добраться до водопадов, вместимость до 6 человек) — 3000 ₽ (за всех).
- На основной части маршрута вас буду сопровождать я, и если в джипе для меня хватит места, то поеду с вами к водопадам. Если места в джипе не хватит, то подожду, пока вы вернётесь.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.Задать вопрос
