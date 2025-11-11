Вдоль вековых пихт - к Малой Рице: путешествие из Гагры
Индивидуальная экскурсия из Гагры к озеру Малая Рица подарит незабываемые впечатления. Путешествие через заповедные леса и каньоны оставит яркие воспоминания
Путешествие из Гагры к озеру Малая Рица - это уникальная возможность насладиться красотой Рицинского национального парка.
Участники смогут пройтись по подвесному мосту, посетить реликтовый самшитовый лес и увидеть величественный Юпшарский каньон. На маршруте предусмотрены остановки в укромных местах, где можно сделать впечатляющие фотографии.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой в её первозданной красоте
Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — место, где отвесные скалы поднимаются на сотни метров.
Смотровая площадка «Прощай, Родина» с головокружительным видом на каньон.
Треккинг к озеру Малая Рица — изумрудному, тихому, скрытому от массового туризма. Вас ждут 4,5 км по лесным тропам наедине с природой и вдали от городской суеты.
Никаких обязательных дегустаций и туристических ловушек.
Подробный тайминг
9:00 — выезд от вашего отеля, остановки у достопримечательностей по пути 10:30 — начало пешего маршрута к озеру 13:00 — доходим до озера Малая Рица 14:00–16:00 — спуск от озера к машине 16:00 — обед 18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Delica
Программа 5+
Протяжённость пешего маршрута — 4,5 км, подъём — 500 м. Тропа несложная, специальная физическая подготовка не требуется
Дополнительно оплачивается экологический сбор — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (8–12 лет), а также по желанию: обед — от 500 ₽, съёмка на FPV дрон — 3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Томас — ваш гид в Гагре
Абхаз, несмотря на необычное имя. Работаю гидом с 2013 года и знаю ответы на все вопросы об Абхазии, а также легенды, сказания и факты. Получил высшее образование в российском ВУЗе. читать дальше
Вожу экскурсии на японском внедорожнике Mitsubishi Delica с комфортными фронтальными креслами. В салоне два кондиционера, при желании можно открыть панорамный люк — особенно актуально в каньонах, где нужно любоваться скалами вверху.
Увлечение активными видами спорта помогло мне организовывать в горах Абхазии уникальные туры по фрирайду на горных лыжах и катанию на снегоходах зимой.
Смело задавайте вопросы! С удовольствием отвечаю и раскрываю нескучные темы незаученым текстом под красивую музыку.