Путешествие из Гагры к озеру Малая Рица - это уникальная возможность насладиться красотой Рицинского национального парка. Участники смогут пройтись по подвесному мосту, посетить реликтовый самшитовый лес и увидеть величественный Юпшарский каньон. На маршруте предусмотрены остановки в укромных местах, где можно сделать впечатляющие фотографии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой в её первозданной красоте

Ваш гид в Гагре

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Путешествие по самым живописным местам Рицинского нацпарка — с остановками в укромных локациях, куда не добираются стандартные туристические автобусы.

Прогулка по подвесному мосту с возможностью загадать желание и сделать эффектные фото.

Посещение реликтового самшитового леса, где покрытые мхом деревья создают атмосферу сказки.

Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — место, где отвесные скалы поднимаются на сотни метров.

Смотровая площадка «Прощай, Родина» с головокружительным видом на каньон.

Треккинг к озеру Малая Рица — изумрудному, тихому, скрытому от массового туризма. Вас ждут 4,5 км по лесным тропам наедине с природой и вдали от городской суеты.

Никаких обязательных дегустаций и туристических ловушек.

Подробный тайминг

9:00 — выезд от вашего отеля, остановки у достопримечательностей по пути

10:30 — начало пешего маршрута к озеру

13:00 — доходим до озера Малая Рица

14:00–16:00 — спуск от озера к машине

16:00 — обед

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали