Вдоль вековых пихт - к Малой Рице: путешествие из Гагры

Индивидуальная экскурсия из Гагры к озеру Малая Рица подарит незабываемые впечатления. Путешествие через заповедные леса и каньоны оставит яркие воспоминания
Путешествие из Гагры к озеру Малая Рица - это уникальная возможность насладиться красотой Рицинского национального парка.

Участники смогут пройтись по подвесному мосту, посетить реликтовый самшитовый лес и увидеть величественный Юпшарский каньон. На маршруте предусмотрены остановки в укромных местах, где можно сделать впечатляющие фотографии.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой в её первозданной красоте

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописные леса и каньоны
  • 📸 Эффектные фото на подвесном мосту
  • 🏞️ Озеро Малая Рица вдали от толп
  • 🌿 Прогулка по самшитовому лесу
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Самшитовый лес
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»

Описание экскурсии

Путешествие по самым живописным местам Рицинского нацпарка — с остановками в укромных локациях, куда не добираются стандартные туристические автобусы.

Прогулка по подвесному мосту с возможностью загадать желание и сделать эффектные фото.

Посещение реликтового самшитового леса, где покрытые мхом деревья создают атмосферу сказки.

Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — место, где отвесные скалы поднимаются на сотни метров.

Смотровая площадка «Прощай, Родина» с головокружительным видом на каньон.

Треккинг к озеру Малая Рица — изумрудному, тихому, скрытому от массового туризма. Вас ждут 4,5 км по лесным тропам наедине с природой и вдали от городской суеты.

Никаких обязательных дегустаций и туристических ловушек.

Подробный тайминг

9:00 — выезд от вашего отеля, остановки у достопримечательностей по пути
10:30 — начало пешего маршрута к озеру
13:00 — доходим до озера Малая Рица
14:00–16:00 — спуск от озера к машине
16:00 — обед
18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Delica
  • Программа 5+
  • Протяжённость пешего маршрута — 4,5 км, подъём — 500 м. Тропа несложная, специальная физическая подготовка не требуется
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (8–12 лет), а также по желанию: обед — от 500 ₽, съёмка на FPV дрон — 3000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 12 лет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Томас
Томас — ваш гид в Гагре
Абхаз, несмотря на необычное имя. Работаю гидом с 2013 года и знаю ответы на все вопросы об Абхазии, а также легенды, сказания и факты. Получил высшее образование в российском ВУЗе.
читать дальше

Вожу экскурсии на японском внедорожнике Mitsubishi Delica с комфортными фронтальными креслами. В салоне два кондиционера, при желании можно открыть панорамный люк — особенно актуально в каньонах, где нужно любоваться скалами вверху. Увлечение активными видами спорта помогло мне организовывать в горах Абхазии уникальные туры по фрирайду на горных лыжах и катанию на снегоходах зимой. Смело задавайте вопросы! С удовольствием отвечаю и раскрываю нескучные темы незаученым текстом под красивую музыку.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Гагры

