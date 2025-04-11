Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
25 апр в 09:00
16 мая в 09:00
14 110 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Рица и Новый Афон: экскурсия из Гагры
Популярный маршрут по Абхазии включает озеро Рица и Новый Афон. Увидите панорамы, узнаете легенды и сделаете атмосферные снимки
Начало: От границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Баг...
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
26 апр в 09:00
1800 ₽
2000 ₽ за человека
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии
Увидеть древнюю резиденцию абхазских царей и сочные пейзажи края
Завтра в 08:30
25 апр в 08:30
7150 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗайнаб11 апреля 2025Поездка удалась на все 100!!! Организатор, Адгур, очень внимательный и увлекательный!!!! Если вы решили узнать Абхазию, начните именно с него!!!!
- ДДмитрий5 апреля 2025Хотите влюбиться в Абхазию как влюбились в неё мы? Тогда смело отдавайтесь в надёжные руки Адгура! Бронируйте экскурсию на кабриолете
- ААлександр14 марта 2025Ездили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустации Сказать, что понравилось
- ССафия26 февраля 2025Очень хочется поделиться нашим замечательным опытом экскурсии с гидом Адгуром. Наша поездка на кабриолете была просто незабываемой! 😍 Адгур всегда делился
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Рицинский национальный парк»
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