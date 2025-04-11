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и в путь в эту незабываемую страну души! Именно сочетание влюбленного в свою страну Адгура и открытой крыши его кабриолета дарит незабываемые впечатления от открывающихся шикарных видов и от поездки в целом! Ни на одном другом автомобиле, а тем более микроавтобусе, таких эмоций не испытать. Самые интересные факты об Абхазии и её истории, невероятные, впечатляющие виды гор, скал и водопадов, чарующий сказочный лес и многое другое. За все время пребывания в Абхазии, наверное, это была самая незабываемая поездка. На протяжении экскурсии атмосфера была легкая, непринужденная, очень комфортная. Отдельное спасибо Адгуру и его папе за невероятно вкусное домашнее вино. Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Итабуп! Дмитрий и Елена. P.S. Фотографии прикреплять не будем намеренно! Езжайте туда, сами всё увидите! Это очень круто!