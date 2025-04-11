Рицинский национальный парк – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Рицинский национальный парк» в Гагре, цены от 1800 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
76 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
25 апр в 09:00
16 мая в 09:00
14 110 ₽ за всё до 3 чел.
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
На автобусе
12 часов
-
10%
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Рица и Новый Афон: экскурсия из Гагры
Популярный маршрут по Абхазии включает озеро Рица и Новый Афон. Увидите панорамы, узнаете легенды и сделаете атмосферные снимки
Начало: От границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Баг...
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
26 апр в 09:00
1800 ₽2000 ₽ за человека
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии
На машине
9 часов
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии
Увидеть древнюю резиденцию абхазских царей и сочные пейзажи края
Завтра в 08:30
25 апр в 08:30
7150 ₽11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зайнаб
    11 апреля 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Поездка удалась на все 100!!! Организатор, Адгур, очень внимательный и увлекательный!!!! Если вы решили узнать Абхазию, начните именно с него!!!!
  • Д
    Дмитрий
    5 апреля 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Хотите влюбиться в Абхазию как влюбились в неё мы? Тогда смело отдавайтесь в надёжные руки Адгура! Бронируйте экскурсию на кабриолете
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    и в путь в эту незабываемую страну души! Именно сочетание влюбленного в свою страну Адгура и открытой крыши его кабриолета дарит незабываемые впечатления от открывающихся шикарных видов и от поездки в целом! Ни на одном другом автомобиле, а тем более микроавтобусе, таких эмоций не испытать. Самые интересные факты об Абхазии и её истории, невероятные, впечатляющие виды гор, скал и водопадов, чарующий сказочный лес и многое другое. За все время пребывания в Абхазии, наверное, это была самая незабываемая поездка. На протяжении экскурсии атмосфера была легкая, непринужденная, очень комфортная. Отдельное спасибо Адгуру и его папе за невероятно вкусное домашнее вино. Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Итабуп! Дмитрий и Елена. P.S. Фотографии прикреплять не будем намеренно! Езжайте туда, сами всё увидите! Это очень круто!

  • А
    Александр
    14 марта 2025
    2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
    Ездили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустации Сказать, что понравилось
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    ничего не сказать, это просто восторг от всей группы Спасибо гиду Мадлене, за такой подробный рассказ, шутки и легенды, спасибо за природу Абхазии, за чистоту, я был тут в 2016 году и страна стала сильно чище и уютнее, дороги лучше Погода была великолепна, + 20 градусов, такого мы не ожидали от марта, но нам повезло

    Ездили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустацииЕздили группой в 18 человек на этом маршруте + Дача Сталина на Холодной речке + Пещера + дегустации
  • С
    Сафия
    26 февраля 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Очень хочется поделиться нашим замечательным опытом экскурсии с гидом Адгуром. Наша поездка на кабриолете была просто незабываемой! 😍 Адгур всегда делился
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    интересными фактами и историческими сведениями, что конечно добавляло особую ценность каждому моменту нашей поездки!) Не могу не отметить его вежливость и заботливое отношение к нам. Он не только показал нам такие красивые места Абхазии и поделился знаниями, но и угостил нас вкусными мандаринами, что конечно было очень приятно🥹 На протяжении всей экскурсии атмосфера была очень комфортной и дружелюбной. Мы были в восторге и конечно рекомендуем Адгура всем, кто хочет узнать больше об Абхазии. Большое спасибо за этот замечательный день! 🔥

    Очень хочется поделиться нашим замечательным опытом экскурсии с гидом Адгуром. Наша поездка на кабриолете была просто незабываемой! 😍Очень хочется поделиться нашим замечательным опытом экскурсии с гидом Адгуром. Наша поездка на кабриолете была просто незабываемой! 😍Очень хочется поделиться нашим замечательным опытом экскурсии с гидом Адгуром. Наша поездка на кабриолете была просто незабываемой! 😍Очень хочется поделиться нашим замечательным опытом экскурсии с гидом Адгуром. Наша поездка на кабриолете была просто незабываемой! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Рицинский национальный парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На кабриолете из Гагры к озеру Рица
  2. 2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
  3. Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Колоннада
  8. Гегский водопад
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Рицинский национальный парк" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 14 110 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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