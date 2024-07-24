10 часов
Групповая
до 19 чел.
Золотое кольцо Абхазии и Мандариновый Сад 🍊 из Гагр на Рицу и Новый Афон
Начало: Колоннада 7 утра + - утра, зависит от границы
«МАршрут включает в себя Мандариновый Сад 🍊»
Расписание: Ежедневно в 7 утра +- от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
1 500₽ за человека
11 часов
Групповая
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
1 600₽ за человека
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица, Новый Афон в мини-группе
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
13 ноя в 07:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим24 июля 2024Экскурсия в целом понравилась. Хочу акцентировать внимание, что во время экскурсии вам будут говорить условно, посмотрите налево, там водопад, или посмотрите
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Цветы и сады»
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Сколько стоит экскурсия по Гагре в ноябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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