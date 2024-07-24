Цветы и сады – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Гагре, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Золотое кольцо Абхазии и Мандариновый Сад 🍊 из Гагр на Рицу и Новый Афон
95 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Золотое кольцо Абхазии и Мандариновый Сад 🍊 из Гагр на Рицу и Новый Афон
Начало: Колоннада 7 утра + - утра, зависит от границы
«МАршрут включает в себя Мандариновый Сад 🍊»
Расписание: Ежедневно в 7 утра +- от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
1 500 за человека
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
25 отзывов
11 часов
Групповая
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
1 600 за человека
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица, Новый Афон в мини-группе
3 отзыва
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица, Новый Афон в мини-группе
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
13 ноя в 07:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    24 июля 2024
    Золотое кольцо Абхазии и Мандариновый Сад 🍊 из Гагр на Рицу и Новый Афон
    Экскурсия в целом понравилась. Хочу акцентировать внимание, что во время экскурсии вам будут говорить условно, посмотрите налево, там водопад, или посмотрите
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    направо там каньон. Сидя на задних рядах толком ничего не видишь. А по пути вас может знатно так тряхануть в машине. Может это нам не повезло с транспортом. Вы либо подлетаете до потолка на ямах и кочках, либо на вас может политься вода из под кондиционера. Во всем остальном, все хорошо отлично, виды и программа соответствует описанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотое кольцо Абхазии и Мандариновый Сад 🍊 из Гагр на Рицу и Новый Афон
  2. Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
  3. Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица, Новый Афон в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Гагре в ноябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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