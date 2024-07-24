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направо там каньон. Сидя на задних рядах толком ничего не видишь. А по пути вас может знатно так тряхануть в машине. Может это нам не повезло с транспортом. Вы либо подлетаете до потолка на ямах и кочках, либо на вас может политься вода из под кондиционера. Во всем остальном, все хорошо отлично, виды и программа соответствует описанию.