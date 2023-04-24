Высокогорное озеро Рица по праву считается крупнейшим в Рицинском национальном заповеднике.
Путешествие к этому известному водоему — один из самых популярных маршрутов среди туристов, приехавших в Абхазию! Те, кто хоть раз посетил это место, сравнивают озеро с красотами Швейцарии. И это абсолютно оправдано, так как пейзажи Рицы не оставят равнодушным ни одного человека!
Путешествие к этому известному водоему — один из самых популярных маршрутов среди туристов, приехавших в Абхазию! Те, кто хоть раз посетил это место, сравнивают озеро с красотами Швейцарии. И это абсолютно оправдано, так как пейзажи Рицы не оставят равнодушным ни одного человека!
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Рицинский национальный парк
- Руины Бзыбской крепости и храма Х в.
- Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия проходит в Рицинском национальном парке, который расположен в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа, и охватывает территорию от долины Геги до долины Пщица. Перепады высот от 100 до 3256 м. создают условия для разнообразия растительного и животного мира. Крупнейшим озером в заповеднике является Рица,также выделяются озера Малая Рица и Голубое (входит в программу маршрута).
- Бзыбский храм. В ходе тура вы увидите развалины Бзыбской крепости и храма. От святыни сохранились только руины стен, покрытых обтесанными каменными глыбами. Кое-где можно обнаружить фрагменты орнамента. По своей архитектуре Бзыбский храм схож с храмом Цандрыпша. Его мы проезжаем и наблюдаем из авто.
- Водопад «Девичьи слезы» находится у берега реки Бзыбь, примерно на втором километре Рицинского шоссе. Вам не придется пробираться сквозь чащу или карабкаться по горным тропам: водопад расположен прямо вдоль дороги и является своего рода «бонусом» для тех, кто едет полюбоваться красотами в национальный заповедник.
- Водопад «Мужские слезы» — живописный природный объект на территории Рицинского заповедника. С названием водопада связано несколько преданий. Наиболее распространена легенда, связывающая водопад с чистотой и прозрачностью воды.
- Голубое озеро. Сказочное Голубое озеро получило название благодаря воде яркого-голубого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду, не замерзает круглый год. Поверхность воды совершенно спокойная, несмотря на то, что рядом в него шумно вливается полноводный горный поток. Это идеальная локация для красивых фото!
- Юпшарский каньон. Между озером Рица и Гегским водопадом, там, где река Юпшара проходит через высокие скалы, находится живописное и захватывающее дух место — Юпшарский каньон. В жаркий день прогулка по каньону доставит настоящее наслаждение — здесь всегда прохладно и спокойно, только река Юпшара нарушает тишину стремительным потоком. Скалы здесь визуально достают «до небес». Посмотреть вверх и потерять голову — это про Юпшарский каньон.
- Озеро Рица. Наконец перед вами откроется чудесное озеро Рица. Оно возникло около трехсот лет назад из-за землетрясения, которое обрушило гору Пшегишха, преградив путь реке Лашыпсы и образовав новый естественный водоем. Вода в Рице очень прозрачная, имеет насыщенный сине-зеленовато-голубой цвет и не замерзает даже в самую холодную погоду.
Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой в дорогу: воду, небольшой перекус, влажные салфетки, мини-аптечку.
- Дети до семи лет путешествуют бесплатно.
Ежедневно с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (комфортабельный микроавтобус)
- Дегустация абхазских вин и горного меда
- Что не входит
- Экологический сбор при въезде в заповедник
- Взрослый-700р
- Детский-200р
- Катание на тарзанке (1000 руб. /чел.)
- Прокат катамаранов на озере Рица
- Дополнительное посещение верхних смотровых площадок и водопадов «Молочный» или «Птичий клюв» (300-350 руб. /чел.)
- Катание на видовых качелях
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой в дорогу: воду
- Небольшой перекус
- Влажные салфетки
- Мини-аптечку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Водопады
Юпшарский каньон
Голубое озеро
Похожие туры из Гагры
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
23 апр
24 апр
25 апр
26 апр
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
23 апр
24 апр
26 апр
27 апр
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
в Гаграх
Завтра
23 апр
25 апр
26 апр
12 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании