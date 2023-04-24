Высокогорное озеро Рица по праву считается крупнейшим в Рицинском национальном заповеднике.



Путешествие к этому известному водоему — один из самых популярных маршрутов среди туристов, приехавших в Абхазию! Те, кто хоть раз посетил это место, сравнивают озеро с красотами Швейцарии. И это абсолютно оправдано, так как пейзажи Рицы не оставят равнодушным ни одного человека!