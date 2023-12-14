Жемчужина Абхазии - озеро Рица

Индивидуальная экскурсия в Гагре
Предлагаю вам идеальный маршрут на один день, который позволит вам влюбиться в Абхазию.

Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, каньоны, водопады, ущелья, подвесные мосты, голубое озеро и озеро Рица. По вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чаем, медом, сыром и фруктами.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Действующий храм VI века
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Реки Псоу, Бзыбь, Мега и Юпшара
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица
  • Водопад Молочный

Описание

Увлекательное путешествие в Абхазию Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

Ежедневно в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билет въезда в Рицинский национальный реликтовый парк (700 руб. —взрослый, 200 руб. — детский)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места проживания туристов
Завершение: По месту проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

ИндивидуальныеВыездныеНа весь деньОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиВодопадыГолубое озероПриморский паркРесторан «Гагрипш»Молочный водопадГагрская колоннада

Похожие туры из Гагры

Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
Гагра
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
10 000 за всё до 6 чел.
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
у вашего отеля
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
12 500 за всё до 3 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
72 отзыва
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
8 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ