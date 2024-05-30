Молочный водопад – экскурсии в Гагре

Найдено 7 экскурсий в категории «Молочный водопад» в Гагре, цены от 1 360 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
115 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
Групповая
7 часов
279 отзывов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500 за всё до 7 чел.
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою
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    страну и хорошо знает историю. Интересно рассказывал, показал много интересных красивых мест на протяжении всей дороги. Было все как заявлено в программе тура: водопады девичьи слезы и мужские слезы. Голубое озеро с павлинами. Озеро Рица. За дополнительную плату поднялись выше на гору птичий клюв. Дегустация вина, меда, чая, сыра. На озере Рица провели чуть больше часа, пообедали в местном кафе. Цены конечно недешевые. Порция шашлыка и картофель фри 1000 руб. Прокат катамарана 500 руб с человека за полчаса. Но красота необыкновенная. Экскурсию, гида и организатора однозначно рекомендую.

  • h
    hi+79058
    28 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Шикарная экскурсия. Великолепная природа. Гид, с которым интересно и очень комфортно путешествовать. И, пожалуй, самый вкусный в нашей жизни кофе на песке.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Очень понравилось. Аслан молодец, легко, с юмором провел экскурсию. Совсем не устали. Спасибо.
  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
  • С
    Света
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
  • М
    Мариам
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
    Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
    Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции
  • Д
    Дашуля
    14 мая 2024
    С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
    Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!
  • А
    Алия
    10 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Все очень понравилось спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Молочный водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие на озеро Рица из Гагры
  2. VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
  3. Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
  4. Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
  5. С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Молочный водопад" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 360 до 18 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 500 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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