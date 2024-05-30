Е Екатерина Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица читать дальше страну и хорошо знает историю. Интересно рассказывал, показал много интересных красивых мест на протяжении всей дороги. Было все как заявлено в программе тура: водопады девичьи слезы и мужские слезы. Голубое озеро с павлинами. Озеро Рица. За дополнительную плату поднялись выше на гору птичий клюв. Дегустация вина, меда, чая, сыра. На озере Рица провели чуть больше часа, пообедали в местном кафе. Цены конечно недешевые. Порция шашлыка и картофель фри 1000 руб. Прокат катамарана 500 руб с человека за полчаса. Но красота необыкновенная. Экскурсию, гида и организатора однозначно рекомендую. Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою

h hi+79058 Путешествие на озеро Рица из Гагры Шикарная экскурсия. Великолепная природа. Гид, с которым интересно и очень комфортно путешествовать. И, пожалуй, самый вкусный в нашей жизни кофе на песке.

Ю Юлия Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица Очень понравилось. Аслан молодец, легко, с юмором провел экскурсию. Совсем не устали. Спасибо.

Л Лидия «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.

С Света «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось

М Мариам «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал

С Светлана VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек) Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!

В Виктория VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек) Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции

Д Дашуля С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!