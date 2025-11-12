Визы не нужны, связь в отеле Wi-Fi, с собой взять кроссовки, солнцезащитные очки, головной убор, ветровку.
Программа тура по дням
1 день
Гагра
Встреча у границы с 10:00 до 11:00 — знакомство, настрой на отдых. После пересечения границы направимся вдоль побережья Чёрного моря, с остановками на смотровых площадках. В Гагре увидим ресторан «Гагрипш», прогуляемся по парку принца Ольденбургского, остановимся у Гагрской колоннады и поднимемся к Зимнему театру.
Далее заедем в частную винодельню — нас ждёт дегустация абхазского вина, сыров и мясных угощений. В тёплое время года отправимся на пляж, а в межсезонье — в Новый Афон: погуляем по прибрежному парку, увидим станцию Псырцха и рукотворный водопад.
К вечеру — заселение в отель. В свободное время можно отдохнуть, погулять или встретить закат у моря.
2 день
Восточная Абхазия и водопады
После завтрака отправимся в Восточную Абхазию. Пройдём через Ткуарчал, увидим железнодорожный мост через реку Аалдзгу на высоте 700 м и продолжим путь в Акармару — покинутый город, где сохранилась атмосфера прошлого.
Прогуляемся по его улицам, а затем совершим лёгкий треккинг к трём водопадам: Святому (38 м), Ирине (40 м) и Адау (100 м).
День завершим обедом в кафе с видом на водопад. Вечером — возвращение в отель.
3 день
Озеро Рица, Юпшарский каньон
После завтрака отправимся к озеру Рица. По пути сделаем остановки у Голубого озера, Юпшарского каньона и в лесу Малефисенты. Желающие смогут прокатиться по зиплайн-трассе через реку Бзыбь.
У Рицы прогуляемся вдоль берега, а при желании — покатаемся на катамаране. После прогулки — обратный путь к границе. Будет время для фото и прощания. Тем, кто захочет остаться, поможем с жильём и подскажем, что ещё стоит посмотреть.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер от/до границы
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты в Рицинский национальный парк
Дегустации
Экологические сборы
Что не входит в цену
Переезд до границы и обратно
Остальное питание
Катание на катамаране
Зиплайн
Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, 10:00-11:00
Завершение: КПП Псоу, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Алевтина, я влюблена в Абхазию и с радостью делюсь этой любовью с теми, кто приезжает сюда впервые (или в который раз, но всё ещё ищет волшебство). Я помогаю путешественникам увидеть настоящую Абхазию — атмосферную, тёплую, без суеты и шаблонов. Работаю в команде местных ребят, каждый из нас знает своё дело и вложил душу в наши маршруты.