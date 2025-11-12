Мои заказы

Выходные между морем и горами: мини-тур по Абхазии

Побывать в городе-призраке, полюбоваться озером Рица и подняться к живописным водопадам
В этом путешествии вы увидите Абхазию с самых ярких ракурсов: прогуляетесь по набережной Гагры, подниметесь к руинам Зимнего театра, попробуете местное вино на винодельне и заглянете в Новый Афон.

Увидите висящий
читать дальше

над ущельем железнодорожный мост, прогуляетесь по улицам города-призрака Акармары и доберётесь до водопадов.

По дороге к озеру Рица проедете через Юпшарский каньон и лес Малефисенты, сделаете остановку у Голубого озера и, при желании, прокатитесь по зиплайн-трассе.

Выходные между морем и горами: мини-тур по Абхазии
Выходные между морем и горами: мини-тур по Абхазии
Выходные между морем и горами: мини-тур по Абхазии
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Визы не нужны, связь в отеле Wi-Fi, с собой взять кроссовки, солнцезащитные очки, головной убор, ветровку.

Программа тура по дням

1 день

Гагра

Встреча у границы с 10:00 до 11:00 — знакомство, настрой на отдых. После пересечения границы направимся вдоль побережья Чёрного моря, с остановками на смотровых площадках. В Гагре увидим ресторан «Гагрипш», прогуляемся по парку принца Ольденбургского, остановимся у Гагрской колоннады и поднимемся к Зимнему театру.

Далее заедем в частную винодельню — нас ждёт дегустация абхазского вина, сыров и мясных угощений. В тёплое время года отправимся на пляж, а в межсезонье — в Новый Афон: погуляем по прибрежному парку, увидим станцию Псырцха и рукотворный водопад.

К вечеру — заселение в отель. В свободное время можно отдохнуть, погулять или встретить закат у моря.

ГаграГаграГаграГаграГагра
2 день

Восточная Абхазия и водопады

После завтрака отправимся в Восточную Абхазию. Пройдём через Ткуарчал, увидим железнодорожный мост через реку Аалдзгу на высоте 700 м и продолжим путь в Акармару — покинутый город, где сохранилась атмосфера прошлого.

Прогуляемся по его улицам, а затем совершим лёгкий треккинг к трём водопадам: Святому (38 м), Ирине (40 м) и Адау (100 м).

День завершим обедом в кафе с видом на водопад. Вечером — возвращение в отель.

Восточная Абхазия и водопадыВосточная Абхазия и водопадыВосточная Абхазия и водопадыВосточная Абхазия и водопады
3 день

Озеро Рица, Юпшарский каньон

После завтрака отправимся к озеру Рица. По пути сделаем остановки у Голубого озера, Юпшарского каньона и в лесу Малефисенты. Желающие смогут прокатиться по зиплайн-трассе через реку Бзыбь.

У Рицы прогуляемся вдоль берега, а при желании — покатаемся на катамаране. После прогулки — обратный путь к границе. Будет время для фото и прощания. Тем, кто захочет остаться, поможем с жильём и подскажем, что ещё стоит посмотреть.

До новых встреч!

Озеро Рица, Юпшарский каньонОзеро Рица, Юпшарский каньонОзеро Рица, Юпшарский каньонОзеро Рица, Юпшарский каньонОзеро Рица, Юпшарский каньонОзеро Рица, Юпшарский каньон

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до границы
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты в Рицинский национальный парк
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Переезд до границы и обратно
  • Остальное питание
  • Катание на катамаране
  • Зиплайн
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, 10:00-11:00
Завершение: КПП Псоу, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Алевтина, я влюблена в Абхазию и с радостью делюсь этой любовью с теми, кто приезжает сюда впервые (или в который раз, но всё ещё ищет волшебство). Я помогаю путешественникам увидеть настоящую Абхазию — атмосферную, тёплую, без суеты и шаблонов. Работаю в команде местных ребят, каждый из нас знает своё дело и вложил душу в наши маршруты.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Гагры

Похожие туры из Гагры

Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
На машине
3 дня
1 отзыв
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
12 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
18 000 ₽ за человека
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
3 отзыва
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
1 отзыв
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гагре
Все туры из Гагры