Встреча у границы с 10:00 до 11:00 — знакомство, настрой на отдых. После пересечения границы направимся вдоль побережья Чёрного моря, с остановками на смотровых площадках. В Гагре увидим ресторан «Гагрипш», прогуляемся по парку принца Ольденбургского, остановимся у Гагрской колоннады и поднимемся к Зимнему театру.

Далее заедем в частную винодельню — нас ждёт дегустация абхазского вина, сыров и мясных угощений. В тёплое время года отправимся на пляж, а в межсезонье — в Новый Афон: погуляем по прибрежному парку, увидим станцию Псырцха и рукотворный водопад.

К вечеру — заселение в отель. В свободное время можно отдохнуть, погулять или встретить закат у моря.