Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
30 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Выходные между морем и горами: мини-тур по Абхазии
Побывать в городе-призраке, полюбоваться озером Рица и подняться к живописным водопадам
Начало: КПП Псоу, 10:00-11:00
24 окт в 10:00
31 окт в 10:00
29 300 ₽ за человека
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
