Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
Искупаться в термальных источниках и водопаде, объехать Рицу и погулять по потаённым местам
Абхазия с её высокогорными ущельями, бирюзовыми озёрами, протяжёнными пляжами и древними монастырями ждёт вас! Вы полюбуетесь лазурным побережьем Гагры, увидите знаменитые колоннаду и ресторан. Мы посетим Голубое озеро, мшистый лес читать дальше
и Юпшарский каньон.
Побываем на легендарном озере Рица, спрятанном среди древних лесов и горных вершин, и посмотрим на него с необычного ракурса — сверху с противоположного берега.
Прогуляемся по заброшенному городу-призраку, освежимся под 100-метровым водопадом и отдохнём в природных термальных источниках.
Вы откроете для себя Новоафонский монастырь, пещеру, средневековую крепость и сосновые пляжи Пицунды. А я живо и интересно расскажу вам об истории, укладе, людях и традициях Страны души.
В дороге всегда будет питьевая вода, а для уютных привалов я беру с собой пледы, гамаки, складные кресла, кальян, турку для кофе и даже бокалы для вина. Вам захочется вернуться снова!
Обязательно наличие паспорта, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении. Связь в Абхазии — роуминг. Запрещён выезд в случае ограничений на пересечение границы.
Программа тура по дням
1 день
От Гагры до озера Рица: мозаика впечатлений
Встречаемся и едем к панорамной площадке, откуда перед нами откроется захватывающий вид на прибрежную линию, горы и бирюзовое море. Затем остановимся у известного ресторана «Гагрипш»: вы узнаете, кто стоял за его появлением и почему именно благодаря ему Гагра стала называться «вторым Монте-Карло». Прогуляемся по историческому центру города. Увидим Гагрскую колоннаду, заброшенный зимний театр, живописный пляж. Проедем по старинному немецкому автомобильному мосту и направимся к Голубому озеру, глубина которого достигает 49 метров.
После отправимся в мшистый лес, где деревья словно укутаны зелёным покрывалом. Посмотрим на Юпшарский каньон, также известный под названием «Каменный мешок». Не пропустим водопады Мужские и Женские слёзы и побываем на смотровой точке с поэтичным названием «Прощай, Родина».
Главной природной жемчужиной этого дня станет озеро Рица, спрятанное среди древних лесов и горных вершин. Здесь при желании можно будет прокатиться на катамаране или на катере, осмотреть дачу Сталина, а также полюбоваться Молочным водопадом. Объедем озеро, чтобы взглянуть на него сверху с противоположного берега.
В обед остановимся в уютном ресторане на берегу горной реки с превосходной кухней, сочетающей национальные и европейские блюда. К вечеру прибудем в Сухум и разместимся в отеле.
2 день
Восточная Абхазия: водопады, посёлок-призрак, купание в термах
Сегодня отправимся в восточную, малоизведанную часть республики. Через 1,5 часа пути мы окажемся в Акармаре — некогда процветающем шахтёрском посёлке, который сегодня превратился в город-призрак. Пройдёмся по пустым улицам, заглянем в заброшенные дома и квартиры, сохранившие атмосферу советского времени.
Затем пересаживаемся в джип и едем в горную местность к впечатляющим водопадам: Ирина, Святой и мощный Великан, чей водный поток обрушивается с высоты 100 метров. При желании здесь можно будет искупаться в освежающей горной воде.
На обратном пути в термальных источниках, природных ваннах с тёплой сероводородной водой, почти не имеющей запаха, вас ждёт идеальное завершение дня — расслабление и восстановление. Вечером вернёмся в Сухум.
3 день
Новый Афон и Пицунда: культурное наследие и природа
В этот день мы отправимся в сторону границы, но перед этим сделаем остановку в Новом Афоне. Осмотрим Новоафонский мужской монастырь, основанный в 1875 году, и посетим Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших в регионе.
Поднимемся к Анакопийской крепости, которая относится к 7-8 векам, и насладимся панорамным видом на весь Афон. Заглянем на восстановленную железнодорожную станцию Псырцха, где сохранился павильон, свисающий прямо над рекой, а чуть ниже увидим искусственный водопад, созданный на месте бывшей ГЭС.
В завершение тура отправимся в Пицунду, где вас ждут пляжи с соснами и чистый морской воздух.
Утренний сухпаёк в крафт-пакете, вода, кофе в турке или бокал вина в красивых местах
Услуги персонального гида на протяжении всего маршрута
Автомобиль с водителем
Влажные салфетки, зарядки
Раскладные стулья, пледы, гамаки, кальян
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до города старта и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённости, 5:00
Завершение: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дамир — ваша команда гидов в Гагре
Доброго времени суток! Меня зовут Дамир. Провожу душевные, индивидуальные, не банальные туры по Абхазии, не спеша и с удовольствием, как однодневные так и многодневные. Провожу туры уже 7 лет, безумно влюбился в Абхазию и вас влюблю в эту страну!
А ещё буду делать вам контент на протяжении всего тура, так что ваши парни и мужья смогут выдохнуть:)
И
Ирина
20 июл 2025
Благодарим за сказочное путешествие! У нас остались незабываемые впечатления от чудесной природы Абхазии, действительность превзошла все наши ожидания, особая благодарность гиду Армену за очень увлекательную, познавательную экскурсию, сразу видно что человек подходит с душой к своей работе. День прошел легко и безумно интересно, и самое главное осталось огромное желание вернуться снова!!!