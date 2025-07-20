Встречаемся и едем к панорамной площадке, откуда перед нами откроется захватывающий вид на прибрежную линию, горы и бирюзовое море. Затем остановимся у известного ресторана «Гагрипш»: вы узнаете, кто стоял за его появлением и почему именно благодаря ему Гагра стала называться «вторым Монте-Карло». Прогуляемся по историческому центру города. Увидим Гагрскую колоннаду, заброшенный зимний театр, живописный пляж. Проедем по старинному немецкому автомобильному мосту и направимся к Голубому озеру, глубина которого достигает 49 метров.

После отправимся в мшистый лес, где деревья словно укутаны зелёным покрывалом. Посмотрим на Юпшарский каньон, также известный под названием «Каменный мешок». Не пропустим водопады Мужские и Женские слёзы и побываем на смотровой точке с поэтичным названием «Прощай, Родина».

Главной природной жемчужиной этого дня станет озеро Рица, спрятанное среди древних лесов и горных вершин. Здесь при желании можно будет прокатиться на катамаране или на катере, осмотреть дачу Сталина, а также полюбоваться Молочным водопадом. Объедем озеро, чтобы взглянуть на него сверху с противоположного берега.

В обед остановимся в уютном ресторане на берегу горной реки с превосходной кухней, сочетающей национальные и европейские блюда. К вечеру прибудем в Сухум и разместимся в отеле.