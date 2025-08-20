Откройте для себя красоту озера Рица и окружающих его природных чудес. Прогулка по хвойному лесу, водопады и каньоны - всё это ждёт вас в этом туре

Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии

«Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на катере — 3500 ₽ за группу, стеклянная площадка с видом на Бзыбь (НЕ стеклянный мост) — 200 ₽, обед (можете взять перекус с собой или поесть в кафе у озера)»