Водная прогулка
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
«Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере»
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Насладитесь уникальными пейзажами Абхазии, от Голубого озера до озера Рица. Ощутите гармонию природы и узнайте её секреты
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица
Откройте для себя природные красоты Абхазии, от Юпшарского каньона до озера Рица. Узнайте о традициях и легендах этой удивительной страны
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
Откройте для себя красоту озера Рица и окружающих его природных чудес. Прогулка по хвойному лесу, водопады и каньоны - всё это ждёт вас в этом туре
Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
«Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на катере — 3500 ₽ за группу, стеклянная площадка с видом на Бзыбь (НЕ стеклянный мост) — 200 ₽, обед (можете взять перекус с собой или поесть в кафе у озера)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
4500 ₽ за человека
- ААлия20 августа 2025Всё было просто замечательно! Очень красивые незабываемые виды шикарной Абхазской природы,смотришь просто с открытым ртом. Гид замечательный,очень интересный и правильный маршрут. Было много остановок,спокойно можно сфотографироваться и погулять.
