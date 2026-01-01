Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Насладитесь уникальными пейзажами Абхазии, от Голубого озера до озера Рица. Ощутите гармонию природы и узнайте её секреты
«Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной»
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
«Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
«Поездка на озеро Рица — это настоящее путешествие в сердце природы»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
10 240 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты
Откройте для себя красоту озера Рица и окружающих его природных чудес. Прогулка по хвойному лесу, водопады и каньоны - всё это ждёт вас в этом туре
Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
«Голубое озеро с нереально яркой водой»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица
Откройте для себя природные красоты Абхазии, от Юпшарского каньона до озера Рица. Узнайте о традициях и легендах этой удивительной страны
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
«На этой экскурсии вы познакомитесь с колоритными природными местами Абхазии — от Юпшарского каньона и Голубого озера до знаменитой Рицы»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Гудауте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в январе 2026
Сейчас в Гудауте в категории "Озера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4500 до 13 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Гудауте на 2026 год по теме «Озера», 6 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март