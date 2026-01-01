Откройте для себя красоту озера Рица и окружающих его природных чудес. Прогулка по хвойному лесу, водопады и каньоны - всё это ждёт вас в этом туре

Начало: У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии

«Голубое озеро с нереально яркой водой»