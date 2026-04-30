Путешествие к озеру Рица из Гудауты - это возможность насладиться красотой горной Абхазии.
Туристы прогуляются по хвойному лесу, увидят водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы", а также Юпшарский каньон. Озеро Рица, окружённое соснами и скалами, станет главным пунктом маршрута. По пути можно посетить форелевое хозяйство и попробовать местные деликатесы. Это путешествие подарит яркие впечатления и незабываемые фото
Туристы прогуляются по хвойному лесу, увидят водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы", а также Юпшарский каньон. Озеро Рица, окружённое соснами и скалами, станет главным пунктом маршрута. По пути можно посетить форелевое хозяйство и попробовать местные деликатесы. Это путешествие подарит яркие впечатления и незабываемые фото
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по хвойному лесу
- 📸 Фотографии на фоне водопадов
- 🏞 Величественный Юпшарский каньон
- 🌊 Озеро Рица среди гор
- 🍽 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть
- Чернореченское форелевое хозяйство
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы"
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Озеро Рица
- Стеклянный мост
- Молочный водопад
- Дача Сталина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Лес и старинный храм на территории Чернореченского форелевого хозяйства
- Голубое озеро с нереально яркой водой
- Юпшарский каньон — узкое ущелье, где скалы почти соприкасаются
- Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы — природный контраст силы и нежности
- Подвесной мост через реку Бзыбь — возможность оказаться на краю пропасти
- Озеро Рица — среди сосен и скал, на высоте 950 метров
- Стеклянный мост с панорамными видами
- Молочный водопад и дачу Сталина (по желанию)
Вы узнаете:
- Когда и как появилось озеро Рица
- Почему дорога сюда была засекречена
- Из-за чего в середине 20 века хотели разрушить ущелье
- Какое дерево тонет в воде
Примерный тайминг
8:00–8:15 — выезд из Гудауты
8:45–9:30 — прогулка по форелевому хозяйству (фотосопровождение включено в стоимость)
10:00–11:00 — дегустация напитков, сыра и мяса
11:00–13:00 — остановки и прогулки по дороге к озеру
13:00–14:30 — озеро Рица: прогулка и отдых
15:00–17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на Mitsubishi Delica или Toyota Alphard
- По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: 2000 ₽ за группу + входные билеты на дачу 200 ₽ с чел. Если часть группы захочет поехать, другая часть может остаться с гидом в Рице и погулять
- Дополнительные расходы (по желанию): прогулка на катере — 3500 ₽ за группу, стеклянная площадка с видом на Бзыбь (НЕ стеклянный мост) — 200 ₽, обед (можете взять перекус с собой или поесть в кафе у озера)
- Длительность экскурсии можно увеличить — обсудите условия в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП Псоу или у вашего отеля в Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Гудауте
Провели экскурсии для 31 туриста
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!
Входит в следующие категории Гудауты
Похожие экскурсии на «Путешествие к озеру Рица с абхазским вайбом - из Гудауты»
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица
Отправиться в путешествие из Гудауты и увидеть страну без туристических клише
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
На джипе из Гудауты - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
2 мая в 09:30
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Гудауты - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Открыть для себя неизведанные уголки Страны Души
Начало: В месте вашего проживания в Гудауте
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
2 мая в 08:30
5 мая в 08:30
2900 ₽ за человека
4500 ₽ за человека