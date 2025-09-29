Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии
Путешествие в сердце Абхазии: шахтёрский Ткуарчал, заброшенный Акармара и живописные водопады среди гор
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 830 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:15
Сегодня в 10:15
11 дек в 10:15
2200 ₽ за человека
- ККирилл29 сентября 2025Прекрасная экскурсия. Самая недорогая и грамотная. Продуман завоз к качественным производителям меда спиртного и сыра. Впервые попробовал хорошее абхазское вино.
- ААнастасия23 сентября 2025Прекрасная экскурсия ☺️
- ССветлана18 сентября 2025Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, прекрасный экскурсовод, история Абхазии, легенды, виды, дегустации. Жаль на дачу Сталина не попали(Озеро Рица, вид сверху особенно незабываемо.
- ШШарафеева25 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия. Мадина понятно и доступно рассказывала об истории своего края. У неё приятный голос, грамотная и выразительная
- ЕЕлена18 августа 2025Бронировали экскурсию из Сухума на Рицу. Ооочень понравилось. Мадина очень приятная, улыбчивая, располагающая к себе и к общению грамотная девушка.
- ООльга7 августа 2025С нами была Мадина. Забрали нас от отеля на горе, на автобусе. Сначала 3 дегустации, долго, но интересно, особенно про
- ТТатьяна15 июля 2025Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Саида очень внимательная, приветливая, помимо достопримечательностей, расскажет все тонкости для путешественников. Водителю Альберту это отдельное спасибо!
- ННадежда23 мая 2025Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод Мадина, чувствовали себя как самые дорогие гости 😊
