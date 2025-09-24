Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии
Путешествие в сердце Абхазии: шахтёрский Ткуарчал, заброшенный Акармара и живописные водопады среди гор
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:15
Сегодня в 10:15
11 дек в 10:15
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - в село у подножья гор
Узнайте о жизни Абхазии, посетив старинные соборы и пещеры, и почувствуйте гостеприимство местных жителей в горном селе
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 сентября 2025Прекрасная экскурсия ☺️
