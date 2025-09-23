Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии
Путешествие в сердце Абхазии: шахтёрский Ткуарчал, заброшенный Акармара и живописные водопады среди гор
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
11 830 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - в село у подножья гор
Узнайте о жизни Абхазии, посетив старинные соборы и пещеры, и почувствуйте гостеприимство местных жителей в горном селе
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 сентября 2025Прекрасная экскурсия ☺️
