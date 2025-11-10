Что вас ждёт? По пути к озеру мы с вами заезжаем в Рицинский заповедник, посещаем озеро Рица. Далее едем в высокогорье к озеру Мзы. Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров. Проходит тропа сквозь очень живописный горный лес и альпийские луга. На склонах гор, среди которых находится озеро Мзы, расположен ледник, который не успевает растаять даже летом. Важная информация:

Рекомендуем надевать удобную обувь.