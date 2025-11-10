Мы поедем на джипах к озеру Мзы, расположенному высоко в горах. По пути посетим Рицинский заповедник и увидим озеро Рица, красивейший местный водоём. До озера пройдём по горной туристической тропе, проходящей через лес и альпийские луга. Вы сможете поймать здесь единение с природой!
Описание экскурсии
Что вас ждёт? По пути к озеру мы с вами заезжаем в Рицинский заповедник, посещаем озеро Рица. Далее едем в высокогорье к озеру Мзы. Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров. Проходит тропа сквозь очень живописный горный лес и альпийские луга. На склонах гор, среди которых находится озеро Мзы, расположен ледник, который не успевает растаять даже летом. Важная информация:
Рекомендуем надевать удобную обувь.
Во вторник, четверг, воскресенье с 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Юпшарский каньон (каменный мешок)
- Висячий мост (тарзанка)
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Минеральный источник Аудхара
- Альпийские луга
- Озеро Мзы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Катание на лошадях - 2500 руб. (по желанию)
- Пикник - 500 руб.
- Экосбор - 700 руб (взрослый), 200 руб (детский)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания в городе Новый Афон и Сухум
Завершение: По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Во вторник, четверг, воскресенье с 09:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надевать удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
