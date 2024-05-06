1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
«На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
«Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные»
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
«Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх»
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный тур по высокогорным районам Абхазии: от Кодорского ущелья до водопадов
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, где горные реки и водопады ждут вас. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena156 мая 2024Всё прошло хорошо.
- ВВалерия1 марта 2024Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
- ААнастасия9 января 2024Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
- SSergey20 октября 2023Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
- ВВиктория27 августа 2023Очень все понравилось. Море положительных эмоций,будет что вспомнить. Советую. Водителю отдельный плюсик 😌👍
- ААнастасия6 августа 2023Все хорошо, посетили все что было указано, водитель Михаил рассказал все о каждом месте, с ним не соскучишься. Заезжали дигустировать
- ААнна8 января 2023Отличный тур. Мы были 4 января. Нам очень повезло с погодой, так как эта зима в Абхазии теплая. Плюсы: Посетили прекрасные
- ЮЮлия17 июня 2021Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно!! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
- РРуслан17 июня 2021Доброго времени суток!!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Джиппинг»
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