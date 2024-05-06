Джиппинг в Абхазии из Нового Афона

Найдено 6 экскурсий в категории «Джиппинг в Абхазию» в Новом Афоне, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
9 отзывов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
«Абхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи»
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700 за человека
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
«Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450 за человека
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
«Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута»
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Города-призраки»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
«Наш маршрут пройдет по заброшенным местам Абхазии, куда редко ступает даже нога туриста»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
«За несколько часов нашего путешествия по красотам Абхазии мы совершим мини-трекинг, где увидим уникальные памятники природы, среди которых есть даже древняя пещера, а после отправимся на пикник»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena15
    6 мая 2024
    Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
    Всё прошло хорошо.
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
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    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
  • А
    Анастасия
    9 января 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
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    истории края и обычаях абхазов. Нам не очень повезло с погодой, но благодаря гиду мы увидели много красивого! Совершенно замечательным завершением экскурсии был ужин в кафе с местной кухней. Армен учил нас правильно кушать мамалыгу - это так необычно и вкусно!

  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
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    и хотели. Экскурсия получилась живая, красочная и очень интересная. Инал смог рассказами об обычаях своей страны не навязчиво заполнить время переезда от одного объекта экскурсии к другому. Если вы приехали в страну и хотите не только увидеть, но и услышать Абхазию, пригласите на свою экскурсию Инала.

  • В
    Виктория
    27 августа 2023
    Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
    Очень все понравилось. Море положительных эмоций,будет что вспомнить. Советую. Водителю отдельный плюсик 😌👍
  • А
    Анастасия
    6 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Все хорошо, посетили все что было указано, водитель Михаил рассказал все о каждом месте, с ним не соскучишься. Заезжали дигустировать
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    вино, мед, чай, набрали воды из минимального источника, вкусно покушали, поднялись на альпийские луга, увидели каньон, Рицу и все водопады. Море эмоций.

  • А
    Анна
    8 января 2023
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
    Отличный тур. Мы были 4 января. Нам очень повезло с погодой, так как эта зима в Абхазии теплая. Плюсы: Посетили прекрасные
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    места. Насладились красотами Абхазской природы: водопады, озеро Рица, ущелья, каньоны. Времени для прогулок было достаточно. Очень внимательный и доброжелательный водитель Адгур. Спасибо ему огромное. Минусы: дороговато. Что улучшить: за такую стоимость мы ожидали хорошего гида. Очень хотелось услышать историю этих мест. У Абхазии очень богатая история и красивые легенды.

  • Ю
    Юлия
    17 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
    Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно!! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
  • Р
    Руслан
    17 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
    Доброго времени суток!!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Джиппинг в Абхазию»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Впервые в Абхазии
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  3. Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
  4. Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
  5. Джип-тур «Города-призраки»
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "Джиппинг в Абхазию" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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