Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Настоящая находка для тех, кто любит отдыхать активно и открывать для себя новые места.



Мы отправимся к природной жемчужине — скрытому и уединённому озеру Малая Рица, менее известному, чем его тёзка, но не менее красивому и живописному.



Вы увидите водопады и каньоны, сделаете фото на лучших смотровых площадках и совершите небольшое восхождение под сенью реликтового леса.