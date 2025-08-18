Настоящая находка для тех, кто любит отдыхать активно и открывать для себя новые места.
Мы отправимся к природной жемчужине — скрытому и уединённому озеру Малая Рица, менее известному, чем его тёзка, но не менее красивому и живописному.
Вы увидите водопады и каньоны, сделаете фото на лучших смотровых площадках и совершите небольшое восхождение под сенью реликтового леса.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Озеро Малая Рица — это горное озеро, расположенное чуть выше, чем его всем известная сестра Большая Рица. Находится этот водоем на высоте более 1200 м. Этот маршрут рассчитан на любителей активного отдыха, поход к нему занимает примерно 4 часа, но это стоит того! Ведь по окончанию пути перед вами во всей красе предстанет уединенная и скрытая от глаз Малая Рица. Важная информация:
- В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъём в гору протяжённостью 4 км, занимает в среднем 1,5 часа. По уровню сложности маршрут средний.
- Возрастное ограничение — 9+. Не рекомендуется посещать экскурсию с детьми младше 9 лет.
- Для подъёма к озеру возможен найм лошадей за дополнительную плату.
Вторник, суббота в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гегский водопад
- Большая Рица
- Малая Рица
- Водопады Девичьи слезы и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация вина и меда
Что не входит в цену
- Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /чел., детский - 200 руб. /чел.
- Питание (пикник - 500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу по городам Сухум, Новый Афон
Завершение: Отвозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
М
Мария
18 авг 2025
Провели в поездке целый день! Великолепно! Потрясающая природа Абхазии. Водопады, горные дороги, ущелье, изумрудный озера. Незабываемые впечатления! Спасибо большое!
