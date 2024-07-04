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сказочные горы, ущелье, о. Рица. поездка была очень комфортной, Дамей очень хороший фотограф (мы не искали мест где лучше вид, а нам сразу все подсказывал), аккуратный водитель, рассказчик отличный, сразу ощущается человек очень любит и гордится своей страной! Рекомендуем! Спасибо за день, впечатления от него мы будем вспоминать еще долго пересматривая фото и видео!