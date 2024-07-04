Экскурсии со скидкой в Пицунде до 20%

Найдено 6 экскурсий в категории «🔥 Скидки» в Пицунде, цены от 5 776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
1500012 000 за всё до 5 чел.
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
55 отзывов
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
72205 776 за всё до 7 чел.
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
217 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Новый Афон из Пицунды
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1180010 620 за всё до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1760014 080 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Ездили сегодня с Аланом на озеро Рица из Пицунды. Нам все очень понравилась - комфортная машина, для каждого пассажира была
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    приготовлена бутылка с водой. Алан очень интересно рассказывал, аккуратно вел машину, с детьми нам было спокойно. Дорога к озеру гораздо зрелишнее самого озера. Очень интересные места для фото нам показали. Очень рекомендуем эту команду.

  • В
    Виктория
    3 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Доброго времени суток! Сегодня нам провели потрясающую экскурсию на озеро Рица. Гид Амза, профессионал в своем деле, всё очень подробно и интересно рассказывал. Остались очень довольны. Спасибо большое!!! 🤗
  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Экскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивых местах, где поменьше туристов, завёз в хорошее кафе с красивым видом. Мы остались всем очень довольны.
    Экскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивыхЭкскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивыхЭкскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивыхЭкскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивыхЭкскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивыхЭкскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивых
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Были вдвоем с мужем, нам очень понравилось, с нами работал гид Радж, он очень интересно и научно обо всем рассказал,
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    особенно о традициях, составил удобный план поездки, узнали множество фактов, которых нет в интернете и учебниках (сама историк, узнала много нового), очень приятный мужчина и профессионал своего дела! Винодельня супер, сыр, поездка. На винодельне взяли белое (айс вино) - топ! Будем сегодня пить с сыром на берегу…)))

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали много интересных легенд, увидели
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    сказочные горы, ущелье, о. Рица. поездка была очень комфортной, Дамей очень хороший фотограф (мы не искали мест где лучше вид, а нам сразу все подсказывал), аккуратный водитель, рассказчик отличный, сразу ощущается человек очень любит и гордится своей страной! Рекомендуем! Спасибо за день, впечатления от него мы будем вспоминать еще долго пересматривая фото и видео!

    Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узналиСпасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали
  • М
    Магомет
    19 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Замечательный гид Алхас, знает и любит свою родную Абхазию, с удовольствием ее показывает гостям, прекрасный рассказчик, аккуратный и внимательный водитель.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид. Всё очень подробно и
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    понятно рассказывает об Абхазии и её гастрономической культуре. Также Алхас оказался интересным собеседником на другие темы, в нашем небольшом путешествии. Комфортный транспорт для экскурсий всей семьей.

    Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «🔥 Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
  2. Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
  3. Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
  4. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
  5. Новый Афон из Пицунды
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2024
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