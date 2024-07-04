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9 часов
Популярное предложение
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
1500012 000₽ за всё до 5 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
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72205 776₽ за всё до 7 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
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20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
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1283010 264₽ за всё до 7 чел.
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7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1180010 620₽ за всё до 7 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
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Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июля 2024Ездили сегодня с Аланом на озеро Рица из Пицунды. Нам все очень понравилась - комфортная машина, для каждого пассажира была
- ВВиктория3 июля 2024Доброго времени суток! Сегодня нам провели потрясающую экскурсию на озеро Рица. Гид Амза, профессионал в своем деле, всё очень подробно и интересно рассказывал. Остались очень довольны. Спасибо большое!!! 🤗
- ООльга3 июля 2024Экскурсия просто супер. Рекомендую всем. Гид Алхас,очень аккуратный водитель и прекрасный экскурсовод. Делал остановки в красивых местах, где поменьше туристов, завёз в хорошее кафе с красивым видом. Мы остались всем очень довольны.
- ИИрина24 июня 2024Были вдвоем с мужем, нам очень понравилось, с нами работал гид Радж, он очень интересно и научно обо всем рассказал,
- ЕЕлена21 июня 2024Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали много интересных легенд, увидели
- ММагомет19 июня 2024Замечательный гид Алхас, знает и любит свою родную Абхазию, с удовольствием ее показывает гостям, прекрасный рассказчик, аккуратный и внимательный водитель.
- ООльга3 июня 2024Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид. Всё очень подробно и
- ИИгорь3 июня 2024Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
- ЕЕлена30 мая 2024Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
- ММарина11 мая 2024Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
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