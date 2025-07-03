Э Эвелина Вечерняя Гагра Спасибо большое Сергею за возможность прочувствовать атмосферу и душу Абхазии. Восхищена харизмой, стилем, эрудицией гида. Его экскурсии очень насыщенные, познавательные и эмоциональные. Очень рекомендую

Т Тамара Вечерняя Гагра Экскурсия мне очень понравилась! Посетили много красивых мест! Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересные рассказы, слушать было очень интересно и познавательно. После экскурсии у меня остались только приятные эмоции и воспоминания! Всем советую эту экскурсию и гида Сергея!

М Марина Экскурсия по вечерней Гагре Спасибо, всё понравилось. Увидели всё, что объявлено в рекламе. Замечательный экскурсовод много рассказывал. Рекомендую.

Н Нина Экскурсия по вечерней Гагре Экскурсия отличная,экскурсавод просто супер. Были у Колоннады,посмотрели замок графа Ольденбургского,ресторан Гагрипш,парк,гору Мамзышху. Советую посетить эти живописные места.