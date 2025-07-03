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Вечерние экскурсии Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Пицунде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вечерняя Гагра
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Вечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
«Наденьте вечерние наряды — получатся великолепные фотографии»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
800 ₽ за человека
Экскурсия по вечерней Гагре
2 часа
29 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя прогулка по Гагре: Приморский парк, Гагрипш, крепость Абаата
Откройте для себя волшебство Гагры вечером: уникальная архитектура, исторические памятники и захватывающие виды
Начало: Ваш отель (в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, с границы...
Расписание: Ежедневно в 17:30-18:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900 ₽ за человека
Вечерняя Рица
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Рица
Начало: Пицунда
«Вечерняя Рица- это экскурсия которая не имеет аналогов, главное преимущество данного маршрута это время»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эвелина
    3 июля 2025
    Вечерняя Гагра
    Спасибо большое Сергею за возможность прочувствовать атмосферу и душу Абхазии. Восхищена харизмой, стилем, эрудицией гида. Его экскурсии очень насыщенные, познавательные и эмоциональные. Очень рекомендую
  • Т
    Тамара
    1 июля 2025
    Вечерняя Гагра
    Экскурсия мне очень понравилась! Посетили много красивых мест! Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересные рассказы, слушать было очень интересно и познавательно. После экскурсии у меня остались только приятные эмоции и воспоминания! Всем советую эту экскурсию и гида Сергея!
  • М
    Марина
    25 июня 2025
    Экскурсия по вечерней Гагре
    Спасибо, всё понравилось. Увидели всё, что объявлено в рекламе. Замечательный экскурсовод много рассказывал. Рекомендую.
  • Н
    Нина
    19 июня 2025
    Экскурсия по вечерней Гагре
    Экскурсия отличная,экскурсавод просто супер. Были у Колоннады,посмотрели замок графа Ольденбургского,ресторан Гагрипш,парк,гору Мамзышху. Советую посетить эти живописные места.
  • О
    Ольга
    14 мая 2025
    Экскурсия по вечерней Гагре
    Рекомендую экскурсию, природа шикарная.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя Гагра
  2. Экскурсия по вечерней Гагре
  3. Вечерняя Рица
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Гегский водопад
  5. Набережная
  6. Водопад Молочный
  7. Гора Мамдзышха
  8. Термальные источники Кындыг
  9. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Вечерние», 31 ⭐ отзыв, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь