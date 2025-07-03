Групповая
до 20 чел.
Лучший выборВечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
«Наденьте вечерние наряды — получатся великолепные фотографии»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя прогулка по Гагре: Приморский парк, Гагрипш, крепость Абаата
Откройте для себя волшебство Гагры вечером: уникальная архитектура, исторические памятники и захватывающие виды
Начало: Ваш отель (в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, с границы...
Расписание: Ежедневно в 17:30-18:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Рица
Начало: Пицунда
«Вечерняя Рица- это экскурсия которая не имеет аналогов, главное преимущество данного маршрута это время»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭвелина3 июля 2025Спасибо большое Сергею за возможность прочувствовать атмосферу и душу Абхазии. Восхищена харизмой, стилем, эрудицией гида. Его экскурсии очень насыщенные, познавательные и эмоциональные. Очень рекомендую
- ТТамара1 июля 2025Экскурсия мне очень понравилась! Посетили много красивых мест! Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересные рассказы, слушать было очень интересно и познавательно. После экскурсии у меня остались только приятные эмоции и воспоминания! Всем советую эту экскурсию и гида Сергея!
- ММарина25 июня 2025Спасибо, всё понравилось. Увидели всё, что объявлено в рекламе. Замечательный экскурсовод много рассказывал. Рекомендую.
- ННина19 июня 2025Экскурсия отличная,экскурсавод просто супер. Были у Колоннады,посмотрели замок графа Ольденбургского,ресторан Гагрипш,парк,гору Мамзышху. Советую посетить эти живописные места.
- ООльга14 мая 2025Рекомендую экскурсию, природа шикарная.
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Вечерние»
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