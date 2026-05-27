Мои заказы

Из Пицунды в Новый Афон

Послушать звон монастырских колоколов, спуститься в пещеру и прогуляться по селу Лыхны
Приглашаем в насыщенное путешествие по главным святыням и природным чудесам Абхазии.

Вы посетите Новоафонский монастырь, спуститесь в карстовую пещеру, увидите водопад и попробуете местное вино и мёд.

А ещё узнаете об истории христианства и роли этой земли в становлении одной из древнейших культур Кавказа.
Из Пицунды в Новый Афон
Из Пицунды в Новый Афон
Из Пицунды в Новый Афон

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Пицунды. Гид введёт в контекст и расскажет, как христианство пришло в Абхазию ещё в 1 веке и почему эти земли стали древним центром веры на Кавказе

9:50 — Новоафонский водопад. Вы увидите живописный каскад в окружении субтропической зелени

10:00–10:40 — дегустация. Попробуете местные вина, мёд или чай

11:20–12:50 — Новоафонская карстовая пещера. Пройдёте по подземным залам со сталактитами и озёрами

13:00–13:30 — Обед в кафе (по желанию)

13:40–14:20 — Новоафонский монастырь. Вы осмотрите действующий мужской монастырь апостола Симона Кананита. Гид поделится преданиями о проповедях и истории христианства в Абхазии

*14:30–15:00 — Новоафонский водопад

15:00–15:15 — Лебединое озеро. Короткая остановка у живописного водоёма в тенистом парке

15:10 — село Лыхны. Посетите храм и древнюю полян

16:00–16:30 — возвращение в Пицунду

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, вход в ущелье Черниговка, дегустация
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице 23 июля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 18 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.

Входит в следующие категории Пицунды

Похожие экскурсии на «Из Пицунды в Новый Афон»

Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
Расписание: во вторник в 09:00, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1100 ₽ за человека
Из Пицунды - в Новый Афон
На машине
5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пицунды - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Афон из Пицунды
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 150 ₽ за всё до 7 чел.
Из Пицунды в Новый Афон на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Пицунды в Новый Афон на кабриолете
Прокатитесь с ветерком на кабриолете из Пицунды в Новый Афон, открывая для себя красоту Абхазии и её культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пицунде
2300 ₽ за человека