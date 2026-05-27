Послушать звон монастырских колоколов, спуститься в пещеру и прогуляться по селу Лыхны
Приглашаем в насыщенное путешествие по главным святыням и природным чудесам Абхазии.
Вы посетите Новоафонский монастырь, спуститесь в карстовую пещеру, увидите водопад и попробуете местное вино и мёд.
А ещё узнаете об истории христианства и роли этой земли в становлении одной из древнейших культур Кавказа.
9:00 — выезд из Пицунды. Гид введёт в контекст и расскажет, как христианство пришло в Абхазию ещё в 1 веке и почему эти земли стали древним центром веры на Кавказе
9:50 — Новоафонский водопад. Вы увидите живописный каскад в окружении субтропической зелени
10:00–10:40 — дегустация. Попробуете местные вина, мёд или чай
11:20–12:50 — Новоафонская карстовая пещера. Пройдёте по подземным залам со сталактитами и озёрами
13:00–13:30 — Обед в кафе (по желанию)
13:40–14:20 — Новоафонский монастырь. Вы осмотрите действующий мужской монастырь апостола Симона Кананита. Гид поделится преданиями о проповедях и истории христианства в Абхазии
15:00–15:15 — Лебединое озеро. Короткая остановка у живописного водоёма в тенистом парке
15:10 — село Лыхны. Посетите храм и древнюю полян
16:00–16:30 — возвращение в Пицунду
В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, вход в ущелье Черниговка, дегустация
Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Тип билета
Стоимость
Участник
2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
На улице 23 июля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пицунде
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 18 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.