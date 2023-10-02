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Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Пицунде, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Новый Афон из Пицунды
На машине
7 часов
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
«Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха»
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
11 835 ₽13 150 ₽ за всё до 7 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
На автобусе
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Зайти в знаменитый монастырь, увидеть пещеру с подземными озёрами и попробовать абхазское вино
Начало: У специальных точек сбора по всей Пицунде
«Почему его именем названы сразу два храма»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
20 июл в 08:45
1300 ₽ за человека
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Новый Афон: к истокам христианства
Путешествие в Новый Афон из Пицунды: монастырь, древние церкви и пещеры ждут вас! Узнайте историю христианства на Кавказе
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
«Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
20 июл в 08:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 октября 2023
    Новый Афон из Пицунды
    Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все
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    вопросы ответил. И в целом приятный собеседник. Свозил по всем назначеным местам. Больше всего времени занимает экскурсия в пещеру. Изменение маршрута обсуждаемо. Завёз на частную винодельню. Нам понравилось. Спасибо! 😊

    Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но своюВсё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою
  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Новый Афон из Пицунды
    Экскурсия хорошая. Индивидуальная. Забрали от дома и привезли. Гид водитель Леон. Порекомендовал ехать пораньше чтоб успеть в пещеру. мы были
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    в первой группе и не стояли в очереди. Провез по заявленным местам. Не торопил. Мы спокойно везде все посмотрели. Хорошо провели день. Единственный минус что гид не владеет информацией о посещаемых местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
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  7. Водопад Молочный
  8. Гора Мамдзышха
  9. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 11 835 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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