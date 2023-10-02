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10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
«Новый Афон запомнится вам старинным монастырем Святого апостола Симона Кананита, гидроэлектростанцией 19 века и колоритной железнодорожной станцией Псырцха»
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
11 835 ₽
13 150 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Зайти в знаменитый монастырь, увидеть пещеру с подземными озёрами и попробовать абхазское вино
Начало: У специальных точек сбора по всей Пицунде
«Почему его именем названы сразу два храма»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
20 июл в 08:45
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
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Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
«Заезд в село Лыхны и посещение Храма 10 века – 300 ₽ за чел»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
20 июл в 08:30
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 октября 2023Всё понравилось! Гидом был Рамаз! Не скажу, что он профессиональный разказчик истории и легенд, но свою страну знает, на все
- ЕЕлена15 августа 2023Экскурсия хорошая. Индивидуальная. Забрали от дома и привезли. Гид водитель Леон. Порекомендовал ехать пораньше чтоб успеть в пещеру. мы были
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Святые места»
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