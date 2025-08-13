Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
В этом групповом путешествии я хочу показать вам всю красоту кавказских гор — с альпийскими лугами, еловым лесом и свежим воздухом, который можно есть ложкой.
Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон. А кульминацией станет вершина горы, к которой подплывают облака!
Выехав из Гагры, мы остановимся полюбоваться этим курортом с высоты 300 метров над уровнем моря: отсюда видны оживленный городской пляж, крупнейший отель и памятник воинам Великой Отечественной войны. Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров. На третьей смотровой (отметка уже 1300) вы сделаете классные кадры с парапланами — здесь находится их база. По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне.
На седьмом небе от красоты
Полчаса по бездорожью через сказочный горный лес с кавказскими елями — и вы окажетесь у макушки горы Мамдзышха (1873 метра н. у. м.). Вершина лежит в зоне альпийских лугов: местные пастухи выводят сюда коров и лошадей, продают домашние сыры. Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы. Кроме того, есть вероятность увидеть рысь или шакала. И именно здесь вам повезет наблюдать божественное облачное покрывало.
С огромной коллекцией впечатлений и фото-воспоминаний мы вернемся в Гагры.
Организационные детали
Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol
Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой еду (ведь мы едем в горы на полдня!)
По желанию на первой смотровой можно покататься на видовых качелях (200 руб. с человека)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Рауль — ваша команда гидов в Пицунде
Провели экскурсии для 2143 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
С
Сергей
13 авг 2025
Добрый день, На экскурсию с Раулем ездили 28 июля 25 г. По дороге заезжали на 2 смотровые площадки над Гагрой и на стартовую площадку парапланеристов, смогли наблюдать их взлеты с высоты читать дальше
1500 метров. Нам повезло с погодой, стояла сухая и очень теплая погода, но даже в этих условиях дороги в горах местами были размыты и разбиты. Преодоление этих препятствий и езда по узким извилистым дорогам доставили отдельное удовольствие. Страха не появлялось, Рауль и его автомобиль внушали уверенность в преодолении препятствий и безопасности. Мы поднялись на самую макушку горы, наслаждились величественными видами гор и альпийских лугов вокруг с табунами лошадей, стадами коз пасущихся на склонах, обследовали самостоятельно территорию вокруг, познакомились с одним из чабанов. Когда спускались вниз встретили несколько туристических групп на уазиках, то что они остановились ниже нас, - вызвали легкое чувство превосходства. Экскурсия прошла интересно, могу смело рекомендовать. Мы с Раулем дополнительно составили свой маршрут и съездили еще на одну экскурсию через пару дней. Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать обо все, что вас заинтересовало, заводите разговор сами и экскурсия пройдет ещё интересней и познавательный.