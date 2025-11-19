Мы отправимся в путешествие к живописному озеру Рица, увидим достопримечательности и знаковые места Нового Афона.
Озеро очарует нас своей красотой, а в Новом Афоне увидим святые места, рукотворный водопад и карстовые пещеры.
Описание экскурсииЧто вас ждет В поездке насладимся живописными видами абхазской природы и посетим духовный центр Кавказа. Озеро Рица По дороге к озеру полюбуемся на водопады, отвесные скалы каньонов, горные реки и тропическую растительность. У озера время как будто замирает, здесь царит атмосфера покоя и легкости. Вы осмотрите легендарное озеро и сделаете множество снимков на память. Новый Афон Прогуляемся по Приморскому парку, увидим «сказочную» станцию Псырцха, рукотворный водопад, побываем в храме Симона Канонита и Новоафонском монастыре. В Новоафонской карстовой пещере увидим галерею каменных цветов, окаменевшие водопады и подземное озеро. Я расскажу вам об истории, культуре и традициях Абхазии, поведаю легенды и раскрою тайны здешних мест. Важно знать: В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
- входной билет в пещеру 700 руб. /чел., • входной билет в Рицинский парк 700 руб., дети с 8 до 16 лет - 200 руб, до 8 лет бесплатно.
- личные расходы.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Рица
- Храм Симона Канонита
- Новоафонский монастырь
- Приморский парк
- Новоафонская пещера
- Вокзал Псырцха
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в пещеру 1000 руб. /чел.,
- Входной билет в Рицинский парк/n взрослый 1000 руб., /n детский (0-8) - бесплатно/n
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзыве
Н
В описании экскурсии было заявлено услуги гида, который познакомит нас с культурой, традициями и местной кухней, расскажет историю и легенды здешних мест. В итоге был просто водитель, который сам ничего не знает об Абхазии. Если хотите просто прокатится, выбирайте эту экскурсию.
