Водная прогулка
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
«Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
«Нам предстоит путешествие в живописное место — национальный парк и озеро Рица»
Расписание: По договоренности
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Водная прогулка
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
14 595 ₽
20 850 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу, возможно из отел...
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 825 ₽
13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сказка на озере Рица и Гегский водопад: авторский джип-тур
Начало: Заберем из Вашего отеля
«Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера»
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
VIP-тур на озеро Рица в мини группе 6-8 человек
Начало: Заберём Вас из Вашего отеля
«Для тех, кто мечтает насладиться тишиной и спокойствием, подышать свежим воздухом, почувствовать брызги водопадов и своими глазами увидеть легендарное голубое озеро»
Расписание: Ежедневно 10-00
26 мая в 10:00
27 мая в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Начало: Ваш отель
«Горные реки, высокие скалы, реликтовые деревья и вечноцветущие луга позволят насладиться близостью с природой, а озеро Рица поразит своей красотой»
Расписание: Ежедневно
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Пицунды
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Абхазии: от прибрежных красот Пицунды до величественного озера Рица и исторической дачи Сталина
Начало: У вашего отеля
«А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
«Голубое озеро — живописное место, о котором ходят легенды»
Расписание: в субботу в 08:45
24 янв в 08:45
31 янв в 08:45
1600 ₽ за человека
