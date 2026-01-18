Мои заказы

Экскурсии по воде в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Пицунде, цены от 1600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
68 отзывов
Водная прогулка
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
30%
261 отзыв
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
На автобусе
11 часов
Водная прогулка
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
Расписание: в субботу в 08:45
24 янв в 08:45
31 янв в 08:45
1600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Впервые в Абхазии (из Пицунды);
  2. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды);
  3. Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон.
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Юпшарский каньон;
  2. Новый Афон;
  3. Голубое озеро;
  4. Озеро Рица;
  5. Водопад Молочный;
  6. Самое главное;
  7. Скульптура «Ныряльщики»;
  8. Озеро Инкит;
  9. Ущелье Черниговка;
  10. Маяк.
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в январе 2026
Сейчас в Пицунде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 13 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Водные экскурсии в Пицунде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026