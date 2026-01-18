Водная прогулка
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
Расписание: в субботу в 08:45
24 янв в 08:45
31 янв в 08:45
1600 ₽ за человека
