Если вы ищете путешествие без спешки — с красивыми видами, атмосферными местами и возможностью отдохнуть не только телом, но и головой — этот маршрут для вас. В неспешном темпе вы изучите различные грани Абхазии, от природных достопримечательностей до локаций, созданных для отдыха и расслабления. В программе — Сухум, водопады Черниговки и термальные источники Кындыг.

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Описание экскурсии

Сухум — город с тысячелетней историей

Вас ждёт прогулка по знаменитой набережной Махаджиров, осмотр Театральной площади, и, конечно, остановка в легендарной «Брехаловке» — той самой кофейне, которую прославил Фазиль Искандер. Атмосфера Сухума — особенная: немного ностальгии, много солнца и очень много души.

Черниговка — парк водопадов

Это природное чудо скрыто в живописном ущелье в селе Мярхяул (Гулрыпшский район). Настоящий уголок дикой природы: прохлада, шум воды, сочная зелень. Идеальное место для тех, кто хочет выдохнуть и просто побыть среди гор и леса.

Кындыг — горячие источники и отдых

Завершаем день в Кындыге — на термальных источниках. Это настоящая зона отдыха под открытым небом: горячие ванны, целебные грязи и мягкое послевкусие полного релакса. После насыщенного дня — то, что нужно.

Организационные детали