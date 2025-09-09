Если вы ищете путешествие без спешки — с красивыми видами, атмосферными местами и возможностью отдохнуть не только телом, но и головой — этот маршрут для вас.
В неспешном темпе вы изучите различные грани Абхазии, от природных достопримечательностей до локаций, созданных для отдыха и расслабления. В программе — Сухум, водопады Черниговки и термальные источники Кындыг.
В неспешном темпе вы изучите различные грани Абхазии, от природных достопримечательностей до локаций, созданных для отдыха и расслабления. В программе — Сухум, водопады Черниговки и термальные источники Кындыг.
Описание экскурсии
Сухум — город с тысячелетней историей
Вас ждёт прогулка по знаменитой набережной Махаджиров, осмотр Театральной площади, и, конечно, остановка в легендарной «Брехаловке» — той самой кофейне, которую прославил Фазиль Искандер. Атмосфера Сухума — особенная: немного ностальгии, много солнца и очень много души.
Черниговка — парк водопадов
Это природное чудо скрыто в живописном ущелье в селе Мярхяул (Гулрыпшский район). Настоящий уголок дикой природы: прохлада, шум воды, сочная зелень. Идеальное место для тех, кто хочет выдохнуть и просто побыть среди гор и леса.
Кындыг — горячие источники и отдых
Завершаем день в Кындыге — на термальных источниках. Это настоящая зона отдыха под открытым небом: горячие ванны, целебные грязи и мягкое послевкусие полного релакса. После насыщенного дня — то, что нужно.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на 20-местном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen в сопровождении одного из профессиональных гидов нашей команды
- Дополнительные расходы:
— входные билеты в парк Черниговка: взрослый билет 300 ₽, детский с 8 до 12 лет — 100 ₽, дети до 8 лет бесплатно
— входные билеты на территорию спа-центра Кындыг: взрослый билет 300 ₽, детский с 8 до 12 лет — 100 ₽, дети до 8 лет бесплатно
в понедельник, среду и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5210 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия, в целом, понравилась Отдельная благодарность Ирине - очень интересно и увлекательно рассказывает историю страны Отличный транспорт, все было очень комфортно
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И
Это было комфортное, интересное и познавательное путешествие. Впервые в Абхазии и хотелось познакомиться со страной. В этом туре как раз получилось осмотреться, проехаться по 5 районам, получить представление о том,
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Л
Сама экскурсия оставила приятное впечатление,но термальные источники разочаровали. Грязные,скользкие. Зелёная слизь на бортиках вызывает негатив. Побоялась туда заходить.
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И
Ирина отличный гид, знающий, внимательный, интересно умеющий рассказать о местах, где были. Спасибо.
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С
В целом экскурсия понравилась, гид очень грамотный, всего лишь один заезд на дегустацию (кстати очень всё понравилось).
Совсем не впечатлил горячий источник - грязная вода в бассейнах и лягушки тут же плавают.
Также дополнительно (естественно за отдельную доплату) заезжали в какой-то храм, смотреть нечего, делать нечего… Тоже не очень понравилось.
А вообще Абхазия прекрасна, в целом тур неплохой.
Совсем не впечатлил горячий источник - грязная вода в бассейнах и лягушки тут же плавают.
Также дополнительно (естественно за отдельную доплату) заезжали в какой-то храм, смотреть нечего, делать нечего… Тоже не очень понравилось.
А вообще Абхазия прекрасна, в целом тур неплохой.
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е
Все было шикарно заехали за нами в Гудаута. От начала до конца было весело и интересно
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Входит в следующие категории Пицунды
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