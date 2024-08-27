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ответила на все сопутствующие вопросы 👍 Озеро Рица, прекрасно😊 За час мы успели поесть(абхазский обед Мамалыга оооочень понравился), покатались на катамаране и погуляли по территории. На водопадах Девичьи и Мужские слезы не останавливались, но оно того и не стоило(особо смотреть там не на что было, почти все высохли 😉😬) Всем тошнотикам рекомендую принять таблетки от укачивания 😉