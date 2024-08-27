Групповая
до 19 чел.
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
Путешествие в Абхазию на озеро Рица подарит вам уникальные впечатления. Откройте для себя природные чудеса и традиции этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
800 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Абхазии: от прибрежных красот Пицунды до величественного озера Рица и исторической дачи Сталина
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор27 августа 2024Отличное путешествие
- ИИрина15 августа 2024Добрый день. Все прошло хорошо. Сергей-прекрасный организатор. Интересно! Водитель-асс, но все же было страшновато! Думаю, надо поспокойнее ехать с людьми по такой опасной дороге.
- ЛЛюдмила9 августа 2024Отличная поездка👍👍👍Водитель Руслан, виртуоз! Домчал нас в кратчайшее время, до места назначения. Прелестный гид, Фатима 🥰 рассказала многое интересного и
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в мае 2025
Сейчас в Пицунде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 13 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год на автобусе, 30 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль