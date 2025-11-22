Путешествие к озеру Рица - это уникальная возможность для любителей фотографии.
Вы сможете посетить живописные места, такие как Бзыбская крепость, горные реки и ущелья, водопады и само озеро Рица. В программе предусмотрены остановки в самшитовом лесу и на даче Сталина. По желанию можно совершить прогулку на катере. Все фотографии будут доступны для скачивания через три дня после поездки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотосессии
- 🌄 Живописные виды
- 🚙 Комфортный трансфер
- ☕ Натуральный кофе в подарок
- 📅 Гибкий график
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Бзыбская крепость
- Дача Сталина
Описание фото-прогулки
- Живописный маршрут: горные реки, водопад, ущелья, самшитовый лес, горное озеро, дача Сталина и даже прогулка на катере (по желанию)
- Чашка свежесваренного натурального кофе в горах — в подарок
Это фотопутешествие, поэтому исторических рассказов не предусмотрено.
Организационные детали
- Трансфер из/в Сухум (Новый Афон, Гудаута) на внедорожнике Mitsubishi Padjero
- Через 3 дня после прогулки вы сможете скачать все фото со съёмки в свето/цветокоррекции на моём сайте — пришлю вам ссылку
- Фото и видео снимаю на камеру Fujifilm XT-3, есть дрон (по дополнительному запросу)
Дополнительные расходы
- Экосбор — 700 ₽ за чел.
- По желанию: семейная съёмка (двое взрослых + максимум 4 ребёнка) +2000 ₽ за чел.
- Трансфер из Гагры или Пицунды +2000 ₽
- Прогулка на катере — по желанию, цены по запросу
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сухуме
Провела экскурсии для 34 туристов
Я профессиональный фотограф, родилась в Москве, но живу в Абхазии с 2005 года. Знаю много интересных нетуристических локаций, много езжу по миру и снимаю свадьбы в разных странах. Все передвижения на съёмках — на моем комфортном внедорожнике, в багажнике которого всегда есть горелка, кофе и плед для поездок в горы:)Задать вопрос
