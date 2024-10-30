Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
Отправиться на авто по живописным местам Абхазии и сделать там профессиональные снимки
«Это фотопутешествие, поэтому исторических рассказов не предусмотрено»
Завтра в 15:30
28 апр в 15:30
15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фототур по Республике Абхазия
Уникальная возможность запечатлеть лучшие моменты в Абхазии. Профессиональная съёмка, комфортный транспорт и потрясающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
«Детали поездки • Фототур проходит на комфортном минивэне Хонда Элизион вместимостью 5 человек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
«На фотопрогулке могу рассказать об истории Сухума — глубоко или общими мазками в зависимости от ваших пожеланий»
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 октября 2024Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопадС Данилом совершили великолепное путешествие к озеру Рица с заездом на Гегский водопад. Маршрут великолепный: на протяжении всего пути нас
- ДДмитрий26 сентября 2024Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопадДанил топ! 👍 Взяли с супругой индивидуальную экскурсию. Очень доброжелательный и общительный гид. Всю дорогу (2 часа туда и 2 обратно) заваливали его
- ННаталья13 сентября 2024Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопадХочу поблагодарить гида Данила. Отлично организован тур. Автомобиль повышенной проходимости с кондиционером. Даже не заметили тряски по сложной дороге. Впечатления самые -самые приятные. 6 часов интереснейшего рассказа и по теме маршрута и про Абхазию. Спасибо. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Фотопрогулки»
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