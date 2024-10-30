Фотосессии в Сухуме с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Сухуме, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
Отправиться на авто по живописным местам Абхазии и сделать там профессиональные снимки
«Это фотопутешествие, поэтому исторических рассказов не предусмотрено»
Завтра в 15:30
28 апр в 15:30
15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фототур по Республике Абхазия
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фототур по Республике Абхазия
Уникальная возможность запечатлеть лучшие моменты в Абхазии. Профессиональная съёмка, комфортный транспорт и потрясающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
«Детали поездки • Фототур проходит на комфортном минивэне Хонда Элизион вместимостью 5 человек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Фотопутешествие: яркие места Сухума
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
«На фотопрогулке могу рассказать об истории Сухума — глубоко или общими мазками в зависимости от ваших пожеланий»
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    С Данилом совершили великолепное путешествие к озеру Рица с заездом на Гегский водопад. Маршрут великолепный: на протяжении всего пути нас
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    сопровождали высокие горы, ущелья, леса. Виды завораживают. Благодаря раннему выезду мы практически везде были первыми и смогли сделать шикарные фотографии. Рицинская дача Сталина оставила глубокое впечатление: простота и величие идеально сочетаются в этом небольшом помещении. Помимо Гегского водопада мы увидели ещё 3: Девичьи слезы, Мужские слезы, Молочный. Экскурсия проходила в отличном темпе, мы никуда не торопились, всё успели посмотреть. Гида и маршрут однозначно рекомендую.

  • Д
    Дмитрий
    26 сентября 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Данил топ! 👍 Взяли с супругой индивидуальную экскурсию. Очень доброжелательный и общительный гид. Всю дорогу (2 часа туда и 2 обратно) заваливали его
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    вопросами по теме: традиции, обычаи, кухня, история Абхазии и тд. Очень гибкий в плане организации - легко подстраивается под ваши пожелания (тайминг, маршрут и тд.)! А ещё был ОЧЕНЬ приятный подарочек в конце! Не буду спойлерить, пусть вам повезет также 😁

  • Н
    Наталья
    13 сентября 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Хочу поблагодарить гида Данила. Отлично организован тур. Автомобиль повышенной проходимости с кондиционером. Даже не заметили тряски по сложной дороге. Впечатления самые -самые приятные. 6 часов интереснейшего рассказа и по теме маршрута и про Абхазию. Спасибо. Рекомендую.
    Хочу поблагодарить гида Данила. Отлично организован тур. Автомобиль повышенной проходимости с кондиционером. Даже не заметили тряскиХочу поблагодарить гида Данила. Отлично организован тур. Автомобиль повышенной проходимости с кондиционером. Даже не заметили тряскиХочу поблагодарить гида Данила. Отлично организован тур. Автомобиль повышенной проходимости с кондиционером. Даже не заметили тряски

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
  2. Фототур по Республике Абхазия
  3. Фотопутешествие: яркие места Сухума
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
  9. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 20 000.
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Сухума, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025