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вопросами по теме: традиции, обычаи, кухня, история Абхазии и тд. Очень гибкий в плане организации - легко подстраивается под ваши пожелания (тайминг, маршрут и тд.)! А ещё был ОЧЕНЬ приятный подарочек в конце! Не буду спойлерить, пусть вам повезет также 😁