Путешествие к высокогорному озеру Рица начинается в Сухуме и проходит через живописные ущелья и леса Абхазии.
Участники экскурсии смогут насладиться видами Голубого озера, Юпшарского каньона и водопадов Мужские и Женские слёзы.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на горы и ущелья
- 🌊 Уникальное Голубое озеро
- 🏞️ Юпшарский каньон и его скалы
- 🍯 Дегустация мёда и вина
- 📸 Время для фото на озере Рица
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады Мужские и Женские слёзы
- Озеро Рица
Описание экскурсии
- Живописная дорога: по ущельям рек Бзып, Гега и Юпшара
- Голубое озеро: остановка у уникального озера с ярко-бирюзовой водой
- Юпшарский каньон: прогулка у отвесных скал высотой до 500 м
- Водопады: посещение Мужских и Женских слёз, овеянных легендами
- Смотровые площадки: захватывающие виды на ущелья и горы
- Озеро Рица: минимум 1,5 часа свободного времени для отдыха и фотосессий
- Дегустация: местного вина и горного мёда (бесплатно)
- Дополнительно: экскурсия к водопадам Молочный, Птичий полёт и Дача Сталина (за доплату)
Организационные детали
• Забираем с места проживания в Сухуме, а также по пути из Нового Афона и Гудауты
• Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes Sprinter и Volkswagen LT
• В стоимость включена дегустация местного вина и горного мёда по пути на озеро Рица
• Дети до 7 лет едут бесплатно без предоставления отдельного места
• Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Дополнительные расходы
• Входные билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, дети 7–12 лет — 200 ₽
• Посещение водопадов Молочный, Птичий полёт и Дачи Сталина — стоимость уточняйте отдельно
• Прыжок с тарзанки — по желанию
• Прогулка на катамаране — 500 ₽
• Обед — 600–1000 ₽
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самиля — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 285 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая динамично развивается с далёкого 2006 года. Мы знакомим путешественников с природными, историческими, культурными памятниками региона, с бытом, нравами, традициями, укладом жизни абхазов. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Екатерина
30 окт 2025
Это было потрясающее путешествие по живописным местам. Экскурсовод рассказала много интересного об истории и природе.
Виды с дороги просто завораживают: горы, лес, чистое озеро — всё это создаёт неповторимую атмосферу.
Особенно понравилось, что экскурсия была хорошо организована: вовремя подавался транспорт, чётко соблюдался график. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет насладиться природой и получить массу положительных эмоций!
Анна
2 окт 2025
Озеро прекрасное, но чтобы его увидеть пришлось доплатить на месте. Об этом следует предупреждать или составить маршрут так, чтобы включить эти 200 м проезда к красивому виду! Это непрофессионально и смотрится как доп. доход или чаевые- не очень красиво со стороны организаторов.
О
Ольга
21 сен 2025
Добрый день! Были на экскурсии красоты Рицы из Сухума. Хочу сказать что на данной экскурсии мы не в первый раз, поэтому есть с чем сравнить. На такой экскурсии были 3
Самиля
Ответ организатора:
Ольга добрый вечер, услышала все что вы отметили и возьмём на заметку. Спасибо за ваш отзыв. И дальнейшего хорошего отдыха.
Анастасия
11 сен 2025
Экскурсия была замечательная🔥 Очень много интересного узнали, было весело. Будем брать еще экскурсии👍🏻
Ю
Юлия
2 сен 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Хамида увлекательно и интересно рассказывала, благодаря чему время в дороге пролетело незаметно. Дорога к озеру была комфортной, поэтому экскурсия подойдёт даже для самых маленьких детей. Заезжали во все места, которые изначально указаны в маршруте
Юлия
28 авг 2025
Прекрасное место, интересная информация, увлеченный экскурсовод!
М
Михаил
25 авг 2025
Экскурсия была отличной. Очень вежливый гид, рассказывал все интересно и понятно. Огромное спасибо турагентству, все очень понравилось, рекомендую.
Ирина
12 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия, речь гида, много попутной интересной информации по достопримечательностям
В
Валентина
9 авг 2025
Недавно у меня была уникальная возможность посетить одно из самых живописных и удивительных мест в Абхазии — озеро Рица. Это место поражает своей красотой: кристально чистая вода, окружающаяся высокими горами
О
Ольга
8 авг 2025
Вчерашняя экскурсия на озеро Рицу была незабываема! Я не первый раз в Абхазии и уже была на Рице с другими компаниями. Эти места открылись для меня по-новому! Хочу отметить профессионализм и слаженность команды АТК. Спасибо вам большое за отличный отдых!!!
Т
Татьяна
5 авг 2025
Пишу отзыв для туристов, чтобы не разочароваться, как мы, а то стоит 5 звезд и вводит в заблуждение
У нас была заказана экскурсия на 14 человек, 7 человек взрослых, подростки и
Самиля
Ответ организатора:
Добрый вечер! Дорогие гости, уважаемые экскурсанты! Мы учтем все эти замечания. Спасибо, что Вы поехали с нами на экскурсию. Мира и добра Вам!
Е
Елизавета
21 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Все успели посмотреть, экскурсовод отличная, машина комфортная. Всем советую!
Н
Наталья
19 июл 2025
Экскурсовод Ассида большой профессионал! Потрясающе доносит информацию до туристов, со знанием дела, с юмором, креативно! По больше бы таких экскурсоводов!
Анна
14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Дорога довольно долгая, но это того стоило. Чудесная природа Абхазии запомнится навсегда. Микроавтобус с кондиционером, приятная музыка, экскурсовод отвечала на все вопросы. Впечатления остались самые приятные
У
Ульяна
14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, в ней очень гармонично собраны объекты, которые хочется посмотреть. Нашим гидом был Аслан, он очень интересно рассказывает на протяжении всего маршрута, речь красивая, грамотная. Горы, озеро, водопады - все очень красиво!
