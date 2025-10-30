читать дальше

дети.

Т к с детьми, была просьба начать экскурсию пораньше(возможно этот момент и сыграл решающую роль в качестве экскурсии, т к гид к нам относилась с явным принебрежением), это не мое личное мнение, а всей взрослой группы!

Гид была Ассида, как только села в автобус, начала нам зачитывать правила «нашей фирмы», их очень много, и сказано было «наша фирма» много раз, что меня заинтересовала, что это за такая фирма(выяснила, фирма абхазская туристическая компания)

А затем началась сама экскурсия, Ассида начитывала текст быстрой, торопливой речью, что мозг не успевал воспринимать информацию, причем теряла видимо строчку и могла прочитать некоторые строчки повторно, складывалось впечатление, что мы сидим на паре и пытаемся законспектировать текст) Ужасно одним словом

Например, когда проезжали мост через Гадауту,она сказала посмотрите на право, памятник павшим воинам-и Все(каким воинам, при каких обстоятельствах пали, что тут вообще за событие было???) сложилось впечатление, что она сама не чтит подвиг жителей Абхазии павших здесь(благо на другой экскурсии, когда ездили в новый Афон) нам рассказали, какие события здесь развивались, что вызывает большое уважение самоотверженности абхазского народа)

И вся экскурсия так и проходила, посмотрите на право, на лево, не увидели и ладно

Ничего мы не запомнили

На контакт не очень шла, отзывалась в лучшем случае со второго или третьего раза, сидела спиной, к нам не даже не пыталась повернуться

Слава Богу обратно ехали молча

В описании написано 110 км, но учитывая характер дороги 3 часа ехали, в горах серпантин пощекотал нервы, детей тошнило.

Кондиционер в машине справляется слабо, на ровной местности жарковато в машине было, в гору периодически отключали, чтобы подняться.

По оплате тоже интересная история, за ранее узнавайте сколько стоит заезд на дачу Сталина(мы за ранее не уточнили),нам она сказала 800 р и со взрослых и детей, очень сильно удивила цена билета на дачу по приезду 250 р, остальное в карман(в других фирмах Абхазии 500 р заезд на дачу стоит)

Обдираловка

Но если бы остальное было норм, то на цену глаза бы закрыли

Кульминация всего, завезли нас покушать в кафе, сказав, что это самое свежее, вкусное

Вот вообще не рекомендую

Картошка фри -как жареная картошка за 400р(ниже кафе оказалось приличней, там 200)

Уха была сварена как будто на мясном бульоне, брошена кусочек отварной форели и картошка куском, безвкусная, отваренная отдельно и посыпано кинзой, часть кинзы коричневая сгнившая

Солянка по кавказки, совсем не по кавказки, а цены космос для такого качества еды, плюс 10% за обслуживание берут

Я понимаю, что у них договорные отношения, и откаты у них на этом, но не рекомендую, на следующий день часть детей рвало, больше нигде не кушали, готовили сами.

Из плюсов красивые виды озера Рицца, но очень много народа

Всех больше понравилась дача Сталина, интересная экскурсия на самой даче, не жалеем, что поехали на «золотую экскурсию»

Вывод: озеро Рицца и дачу Сталина можно посетить, если не смущает сложность дороги и сопровождает гид, интересно преподносящий информацию

А такие есть, т к было еще 2 экскурсии у нас,от которых мы в восторге и в общем не разочарованы посещением Абхазии, просто человеческий фактор.