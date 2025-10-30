Мои заказы

Красоты Рицы - из Сухума

Откройте для себя озеро Рица и его окрестности: живописные ущелья, водопады и легенды Абхазии ждут вас в этом незабываемом путешествии
Путешествие к высокогорному озеру Рица начинается в Сухуме и проходит через живописные ущелья и леса Абхазии.

Участники экскурсии смогут насладиться видами Голубого озера, Юпшарского каньона и водопадов Мужские и Женские слёзы.
Дегустация местного вина и горного мёда добавит вкусовых впечатлений. Гиды расскажут о природе и истории региона, делая поездку не только красивой, но и познавательной. Время на озере Рица позволит сделать уникальные фотографии и отдохнуть на свежем воздухе

4.5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на горы и ущелья
  • 🌊 Уникальное Голубое озеро
  • 🏞️ Юпшарский каньон и его скалы
  • 🍯 Дегустация мёда и вина
  • 📸 Время для фото на озере Рица
Красоты Рицы - из Сухума© Самиля
Красоты Рицы - из Сухума© Самиля
Красоты Рицы - из Сухума© Самиля

Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Мужские и Женские слёзы
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

  • Живописная дорога: по ущельям рек Бзып, Гега и Юпшара
  • Голубое озеро: остановка у уникального озера с ярко-бирюзовой водой
  • Юпшарский каньон: прогулка у отвесных скал высотой до 500 м
  • Водопады: посещение Мужских и Женских слёз, овеянных легендами
  • Смотровые площадки: захватывающие виды на ущелья и горы
  • Озеро Рица: минимум 1,5 часа свободного времени для отдыха и фотосессий
  • Дегустация: местного вина и горного мёда (бесплатно)
  • Дополнительно: экскурсия к водопадам Молочный, Птичий полёт и Дача Сталина (за доплату)

Организационные детали

• Забираем с места проживания в Сухуме, а также по пути из Нового Афона и Гудауты
• Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes Sprinter и Volkswagen LT
• В стоимость включена дегустация местного вина и горного мёда по пути на озеро Рица
• Дети до 7 лет едут бесплатно без предоставления отдельного места
• Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Дополнительные расходы

• Входные билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, дети 7–12 лет — 200 ₽
• Посещение водопадов Молочный, Птичий полёт и Дачи Сталина — стоимость уточняйте отдельно
• Прыжок с тарзанки — по желанию
• Прогулка на катамаране — 500 ₽
• Обед — 600–1000 ₽

во вторник, четверг и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самиля
Самиля — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 285 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая динамично развивается с далёкого 2006 года. Мы знакомим путешественников с природными, историческими, культурными памятниками региона, с бытом, нравами, традициями, укладом жизни абхазов. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Красоты Рицы - из Сухума (Екатерина)Красоты Рицы - из Сухума (Екатерина)Красоты Рицы - из Сухума (Анастасия)Красоты Рицы - из Сухума (Анастасия)Красоты Рицы - из Сухума (Анастасия)Красоты Рицы - из Сухума (Анастасия)Красоты Рицы - из Сухума (Анастасия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Юлия)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Михаил)Красоты Рицы - из Сухума (Татьяна)
Екатерина
Екатерина
30 окт 2025
Это было потрясающее путешествие по живописным местам. Экскурсовод рассказала много интересного об истории и природе.
Виды с дороги просто завораживают: горы, лес, чистое озеро — всё это создаёт неповторимую атмосферу.
Особенно понравилось, что экскурсия была хорошо организована: вовремя подавался транспорт, чётко соблюдался график. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет насладиться природой и получить массу положительных эмоций!
Это было потрясающее путешествие по живописным местам. Экскурсовод рассказала много интересного об истории и природе.Это было потрясающее путешествие по живописным местам. Экскурсовод рассказала много интересного об истории и природе.
Анна
Анна
2 окт 2025
Озеро прекрасное, но чтобы его увидеть пришлось доплатить на месте. Об этом следует предупреждать или составить маршрут так, чтобы включить эти 200 м проезда к красивому виду! Это непрофессионально и смотрится как доп. доход или чаевые- не очень красиво со стороны организаторов.
О
Ольга
21 сен 2025
Добрый день! Были на экскурсии красоты Рицы из Сухума. Хочу сказать что на данной экскурсии мы не в первый раз, поэтому есть с чем сравнить. На такой экскурсии были 3
года назад, сейчас хотели показать сыну. Гид не поню имени молодая девушка толи Мадина, толи Мамина, не заинтересована, видно, что не имеет опыта, да и не может вовлечь людей. Много монотонной информации себе под нос, которую не только не слышно, но и непонятно, потому что гид сидела на переднем сиденье с водителем, не поворачивалась к людям и рассказывала так, как будто просто читает учебник. Очень скучно, не интересно. По дороге проезжая водопады, которые заявлены в экскурсии, спрашивала ну что будем останавливаться? Ну идите, почитайте легенду, вот висит на скале. Мне кажется, что люди, которые едут на экскурсию хотят услышать истории, легенды, фольклор данной местности, какие интересные данные и факты, а мы получили не заинтересованную, не опытную училку, которой все равно на учеников. Пробубнила своё время деньги взяла и всё. Очень грустно и скучно. Перед заездом на озеро Рица, спросила давайте, покажем вам озеро от истока, откуда оно начинается, неимоверной красоты вид, но для этого скиньтесь ещё по 500 рублей с человека, отдали мы 1.500 с троих, привезли нас 5 минут выше по горе, вот и все вот вам вид. Люди не делайте наших ошибок, если бы мы знали насколько будет потеряно время, никогда бы не купила данную экскурсию. Не интересно, никакая информация в голове не отложилась, вспоминала и рассказывала по дороге сыну, что помню из экскурсии, которая была 3 года назад. Жальи время и средства😮‍💨. Кстати для сравнения, 3 года назад гид сидел в салоне с нами, смотрел на нас общался, смеялся, как нас забрал рот у него не замолкал, очень весело и интересно, останавливались на всех водопадах по дороге и слушали от него интересные факты и старинные притчи, а на обратном пути пел весь народ в микроавтобусе, вот это гид, жаль что не помню не имя не фирму, обязательно записалась бы к нему.

Самиля
Самиля
Ответ организатора:
Ольга добрый вечер, услышала все что вы отметили и возьмём на заметку. Спасибо за ваш отзыв. И дальнейшего хорошего отдыха.
Анастасия
Анастасия
11 сен 2025
Экскурсия была замечательная🔥 Очень много интересного узнали, было весело. Будем брать еще экскурсии👍🏻
Экскурсия была замечательная🔥 Очень много интересного узнали, было весело. Будем брать еще экскурсии👍🏻
Ю
Юлия
2 сен 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Хамида увлекательно и интересно рассказывала, благодаря чему время в дороге пролетело незаметно. Дорога к озеру была комфортной, поэтому экскурсия подойдёт даже для самых маленьких детей. Заезжали во все места, которые изначально указаны в маршруте
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Хамида увлекательно и интересно рассказывала, благодаря чему время в дороге пролетело незаметно. Дорога к озеру была комфортной, поэтому экскурсия подойдёт даже для самых маленьких детей. Заезжали во все места, которые изначально указаны в маршруте
Юлия
Юлия
28 авг 2025
Прекрасное место, интересная информация, увлеченный экскурсовод!
Прекрасное место, интересная информация, увлеченный экскурсовод!
М
Михаил
25 авг 2025
Экскурсия была отличной. Очень вежливый гид, рассказывал все интересно и понятно. Огромное спасибо турагентству, все очень понравилось, рекомендую.
Экскурсия была отличной. Очень вежливый гид, рассказывал все интересно и понятно. Огромное спасибо турагентству, все очень понравилось, рекомендую.
Ирина
Ирина
12 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия, речь гида, много попутной интересной информации по достопримечательностям
В
Валентина
9 авг 2025
Недавно у меня была уникальная возможность посетить одно из самых живописных и удивительных мест в Абхазии — озеро Рица. Это место поражает своей красотой: кристально чистая вода, окружающаяся высокими горами
и густыми лесами, создает ощущение настоящего уединения и гармонии с природой. Пейзажи здесь настолько живописные, что каждый снимок кажется картинами мастеров живописи.
Особое спасибо хочу сказать нашему экскурсоводу Асиде. Она оказалась настоящим профессионалом: была очень вежливой, терпеливой и невероятно знающей своё дело. Асида не только делилась интересными фактами о географии, истории и флоре этого региона, но и рассказывала личные истории, связанные с этим местом, что добавляло экскурсии особой атмосферности. Она умела находить подход к каждому из участников, отвечая на все вопросы с большим энтузиазмом и вниманием. Благодаря её рассказам и живой заинтересованности все участники экскурсии получили максимум удовольствия и впечатлений. Впечатление осталось очень тёплое и яркое, и я точно знаю, что в следующий раз с удовольствие снова отправлюсь на озеро Рица, попросив в качестве гида именно Асиду.
Это путешествие оставило у меня глубокое восхищение природой Абхазии и вдохновило ещё больше исследовать подобные удивительные места. Рекомендую всем, кто любит природу и новые впечатления, посетить озеро Рица и устроить экскурсию с абхазской туристической компанией.

О
Ольга
8 авг 2025
Вчерашняя экскурсия на озеро Рицу была незабываема! Я не первый раз в Абхазии и уже была на Рице с другими компаниями. Эти места открылись для меня по-новому! Хочу отметить профессионализм и слаженность команды АТК. Спасибо вам большое за отличный отдых!!!
Т
Татьяна
5 авг 2025
Пишу отзыв для туристов, чтобы не разочароваться, как мы, а то стоит 5 звезд и вводит в заблуждение
У нас была заказана экскурсия на 14 человек, 7 человек взрослых, подростки и
дети.
Т к с детьми, была просьба начать экскурсию пораньше(возможно этот момент и сыграл решающую роль в качестве экскурсии, т к гид к нам относилась с явным принебрежением), это не мое личное мнение, а всей взрослой группы!
Гид была Ассида, как только села в автобус, начала нам зачитывать правила «нашей фирмы», их очень много, и сказано было «наша фирма» много раз, что меня заинтересовала, что это за такая фирма(выяснила, фирма абхазская туристическая компания)
А затем началась сама экскурсия, Ассида начитывала текст быстрой, торопливой речью, что мозг не успевал воспринимать информацию, причем теряла видимо строчку и могла прочитать некоторые строчки повторно, складывалось впечатление, что мы сидим на паре и пытаемся законспектировать текст) Ужасно одним словом
Например, когда проезжали мост через Гадауту,она сказала посмотрите на право, памятник павшим воинам-и Все(каким воинам, при каких обстоятельствах пали, что тут вообще за событие было???) сложилось впечатление, что она сама не чтит подвиг жителей Абхазии павших здесь(благо на другой экскурсии, когда ездили в новый Афон) нам рассказали, какие события здесь развивались, что вызывает большое уважение самоотверженности абхазского народа)
И вся экскурсия так и проходила, посмотрите на право, на лево, не увидели и ладно
Ничего мы не запомнили
На контакт не очень шла, отзывалась в лучшем случае со второго или третьего раза, сидела спиной, к нам не даже не пыталась повернуться
Слава Богу обратно ехали молча
В описании написано 110 км, но учитывая характер дороги 3 часа ехали, в горах серпантин пощекотал нервы, детей тошнило.
Кондиционер в машине справляется слабо, на ровной местности жарковато в машине было, в гору периодически отключали, чтобы подняться.
По оплате тоже интересная история, за ранее узнавайте сколько стоит заезд на дачу Сталина(мы за ранее не уточнили),нам она сказала 800 р и со взрослых и детей, очень сильно удивила цена билета на дачу по приезду 250 р, остальное в карман(в других фирмах Абхазии 500 р заезд на дачу стоит)
Обдираловка
Но если бы остальное было норм, то на цену глаза бы закрыли
Кульминация всего, завезли нас покушать в кафе, сказав, что это самое свежее, вкусное
Вот вообще не рекомендую
Картошка фри -как жареная картошка за 400р(ниже кафе оказалось приличней, там 200)
Уха была сварена как будто на мясном бульоне, брошена кусочек отварной форели и картошка куском, безвкусная, отваренная отдельно и посыпано кинзой, часть кинзы коричневая сгнившая
Солянка по кавказки, совсем не по кавказки, а цены космос для такого качества еды, плюс 10% за обслуживание берут
Я понимаю, что у них договорные отношения, и откаты у них на этом, но не рекомендую, на следующий день часть детей рвало, больше нигде не кушали, готовили сами.
Из плюсов красивые виды озера Рицца, но очень много народа
Всех больше понравилась дача Сталина, интересная экскурсия на самой даче, не жалеем, что поехали на «золотую экскурсию»
Вывод: озеро Рицца и дачу Сталина можно посетить, если не смущает сложность дороги и сопровождает гид, интересно преподносящий информацию
А такие есть, т к было еще 2 экскурсии у нас,от которых мы в восторге и в общем не разочарованы посещением Абхазии, просто человеческий фактор.

Пишу отзыв для туристов, чтобы не разочароваться, как мы, а то стоит 5 звезд и вводит в заблуждение
У нас была заказана экскурсия на 14 человек, 7 человек взрослых, подростки и
Самиля
Самиля
Ответ организатора:
Добрый вечер! Дорогие гости, уважаемые экскурсанты! Мы учтем все эти замечания. Спасибо, что Вы поехали с нами на экскурсию. Мира и добра Вам!
Е
Елизавета
21 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Все успели посмотреть, экскурсовод отличная, машина комфортная. Всем советую!
Н
Наталья
19 июл 2025
Экскурсовод Ассида большой профессионал! Потрясающе доносит информацию до туристов, со знанием дела, с юмором, креативно! По больше бы таких экскурсоводов!
Анна
Анна
14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Дорога довольно долгая, но это того стоило. Чудесная природа Абхазии запомнится навсегда. Микроавтобус с кондиционером, приятная музыка, экскурсовод отвечала на все вопросы. Впечатления остались самые приятные
Экскурсия очень понравилась. Дорога довольно долгая, но это того стоило. Чудесная природа Абхазии запомнится навсегда. Микроавтобус с кондиционером, приятная музыка, экскурсовод отвечала на все вопросы. Впечатления остались самые приятные
У
Ульяна
14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, в ней очень гармонично собраны объекты, которые хочется посмотреть. Нашим гидом был Аслан, он очень интересно рассказывает на протяжении всего маршрута, речь красивая, грамотная. Горы, озеро, водопады - все очень красиво!

