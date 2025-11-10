Однодневная поездка по Республике Абхазия. Цель нашего путешествия — наслаждаться величием природы и делать фотографии в разных локациях. Вы сможете спокойно любоваться и не пользоваться телефоном. Я всё сделаю сам в лучшем виде!
Описание фото-прогулкиДетали поездки • Фототур проходит на комфортном минивэне Тойота Альфард вместимостью 5 человек.
- Время проведения: с 9:00 до 21:00.
- Средняя продолжительность дороги от Сухума до озера Рица около 2-х часов, от Гагры до озера Рица 1 час, от границы до озера Рица полтора часа.
- В нашем фото туре нет определенного графика и программы.
- Путешествуем только по Республике Абхазия. Основные направления: г. Сухум, г. Новый-Афон, озеро Рица, г. Гагра, восточная Абхазия. На маршрутах могут быть всевозможные места, от моря до гор и горных рек, каньоны, древние храмы и многое другое.
- Съёмка проводится на профессиональную технику.
- Встречу вас у КПП или из любого города Абхазии, где вы проживаете.
- Питание: кафе и рестораны. На борту машины есть газовая горелка, чтобы устроить чаепитие на привалах. Важная информация: Фото тур это не Экскурсия с гидом который об истории и самобытности края рассказывает. Вы путешествуете с фотографом, который объехал множество мест, знает все красивые точки и места для съемки видео или фото истории вашей жизни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Сухум
- Г. Новый-Афон
- Озеро Рица
- Г. Гагра
- Восточную Абхазию
Что включено
- Транспорт
- Фотосъемка (видео с дрона)
- Wi-Fi
- Кофе чай на привалах
Что не входит в цену
- Обед
- Входные или въездные сборы в заповедники в среднем от 300 руб. до 700 руб. за человека.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Фото тур это не Экскурсия с гидом который об истории и самобытности края рассказывает. Вы путешествуете с фотографом
- Который объехал множество мест
- Знает все красивые точки и места для съемки видео или фото истории вашей жизни
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
