Были на экскурсии 28.08.2023. Долго выбирали экскурсовода с кем действительно можно было бы окунуться в историю и традиции Абхазии. Хотелось найти человека, который не просто проведет нас по описанным в программе локациям, но и лично будет заинтересован показать и рассказать нам о своей родной стране. Нам повезло, мы нашли экскурсовода Гора. Гор - интеллигентный, воспитанный, внимательный гид с глубокими познаниями истории и наследия своего народа. Локации экскурсии интересны исторически и являются памятниками своих времён. Гор встретил нас на чистом, комфортабельном автомобиле, очень аккуратно ездил (мы были с детьми, это было особенно важно). На обед Гор завез нас в ресторан с великолепной национальной кухней.

Мы очень рады что увидели другую Абхазию. Огромное спасибо и до новых встреч!