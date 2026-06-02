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Застывшие во времени: искусство трансформации в Абхазии

Заброшки: диалог прошлого с будущим (внешний осмотр)
Приглашаем вас в путешествие по осколкам былого величия Абхазии — уникальному маршруту среди заброшенных здравниц и секретных лабораторий, замерших после событий 90-х.

Сегодня эти легендарные объекты находятся в хрупкой точке перемен: одни готовятся к реставрации, другие — к окончательному исчезновению.

Успейте увидеть ускользающую красоту «призраков» прошлого и застать момент, когда дикое забвение ещё не уступило место новой истории.
5
86 отзывов
Застывшие во времени: искусство трансформации в Абхазии
Застывшие во времени: искусство трансформации в Абхазии
Застывшие во времени: искусство трансформации в Абхазии

Описание экскурсии

Наш путь будет лежать через Сухумский и Гулрыпшский районы. Мы посетим:

  • Сухумский вокзал — главный ж/д узел республики
  • Бывшее здание парламента Абхазии. Впечатляет колоссальными размерами и трагической историей, о которой поговорим на экскурсии
  • Сухумский маяк — железный шедевр известного французского инженера и конструктора Эрнеста Гуэна (Ernest Gouin)
  • Железнодорожную станцию Келасур — одно из красивейших зданий на Абхазской железной дороге
  • Недостроенную лабораторию СФТИ — сверхсекретного объекта СССР, где немецкие учёные работали над проектом создания атомной бомбы
  • Дворец князя Смецкого на 365 комнат. Услышите трогательную романтическую историю создания этого сооружения с королевским размахом
  • Ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС. Разбавим экскурсию живописной природной локацией, а по пути к ущелью прервёмся на обед в местном кафе
  • Мост царицы Тамары в венецианском стиле — древнейший архитектурный объект, впечатляющий крутостью арки
  • Беслетскую ГЭС — достижение инженерной мысли начала 20 века. Появление её в Абхазии — заслуга князя Смецкого, щедрого мецената, который много сделал для республики
  • Арочную смотровую беседку на Сухумской горе. Визитная карточка столицы, с которой город виден как на ладони

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Vellfire или другом комфортабельном минивэне
  • Дополнительные расходы: билеты в ущелье Черниговка — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ за детский билет, обед — 700–1000 ₽ за чел.
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 372 туристов
Мы — команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим путешествием, поэтому с нами вы всегда будете в
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отличном настроении. Мы не катаемся наобум. Прежде чем составить для вас тур, мы сами едем, изучаем его и ищем секретные места, которые знают только местные. И самый важный фактор — мы вкладываем душу в каждую экскурсию и подходим индивидуально к каждому.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
1
3
2
1
Ю
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все ожидания! Гор, спасибо Вам огромное за такой насыщенный на информацию и эмоции день! Очень
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понравились локации на которых мы побывали, такие в типовых экскурсиях точно не встретишь! Гор прекрасный рассказчик, информация доводиться не в форме сухой лекции, а в диалоге с экскурсантами, много интересных исторических фактов. На всех точках было достаточно времени для осмотра и создания интересных фотографий.
Отдельно хочется отметить аккуратность и безопасность вождения.

Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все+2
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все
Гор
Гор
Ответ организатора:
Юлия, огромное спасибо за такой подробный отзыв! Я искренне рад, что реальность превзошла ожидания, а наш формат живого общения и нетипичные локации сделали ваш день особенным. Благодарю за доверие и буду счастлив новой встрече в Абхазии!
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Наталья
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном режиме. Показал красоты Сухума и окрестностей, природные и архитектурные. В Абхазии не первй раз, но первый раз взяли экскурсию индивидуальную - это супер, можно спокойно наслаждаться и не гнаться за группой. Однознасно советую: Абхазию и Гора!!!
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном
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Макс
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась в общую картину об этой замечательной стране и народе! Также стоит отметить соблюдение пдд и пристегнутый ремень. В общем рекомендую!
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась+12
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась
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А
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей любимой Родины и мест, с ней связанных. Спасибо, мы под большим впечатлением!
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей
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Наталья
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял нас в Абхазию. Особенно сильное впечатление произвели заброшенные проекты и здания на природе подальше от центра города, где минимум ежедневного человеческого присутствия. Перемещение между объектами было комфортным и сопровождалось фактами из истории Абхазии. Большое спасибо за множество интересных фотографий и незабываемых впечатлений.
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял+2
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял
Гор
Гор
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за ваш отзыв! Рад, что атмосфера заброшенных мест и история нашей страны произвели на вас такое сильное
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впечатление. Мне было очень приятно провести этот день с вами и оставить на память много красивых кадров. До новых встреч в Стране души!

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вероника
семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали много интересного об истории, науке, архитектуре и природе Абхазии. благодарим за непринуждённую обстановку, увлекательную беседу и отлично проведённое время ✨
семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали
семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали
семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали
семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали
семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали
Гор
Гор
Ответ организатора:
Вероника, огромное спасибо за отзыв! Мне очень приятно, что эти семь часов пролетели для вас незаметно, а наша беседа об истории и архитектуре получилась такой живой и увлекательной. Благодарю за отличную компанию и буду рад новой встрече в Абхазии!
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Входит в следующие категории Сухума

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