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Заброшки - забытое наследие прошлого Съездите по заброшенным объектам Сухума и окрестностей: вокзал, бывшие здания, ГЭС и смотровые - день в атмосфере прошлого Начало: По договоренности

Тот же жанр «заброшенной Абхазии»: станции, здания, ГЭС и истории о том, как эти места жили раньше