Приглашаем вас в путешествие по осколкам былого величия Абхазии — уникальному маршруту среди заброшенных здравниц и секретных лабораторий, замерших после событий 90-х.
Сегодня эти легендарные объекты находятся в хрупкой точке перемен: одни готовятся к реставрации, другие — к окончательному исчезновению.
Успейте увидеть ускользающую красоту «призраков» прошлого и застать момент, когда дикое забвение ещё не уступило место новой истории.
Сегодня эти легендарные объекты находятся в хрупкой точке перемен: одни готовятся к реставрации, другие — к окончательному исчезновению.
Успейте увидеть ускользающую красоту «призраков» прошлого и застать момент, когда дикое забвение ещё не уступило место новой истории.
Описание экскурсии
Наш путь будет лежать через Сухумский и Гулрыпшский районы. Мы посетим:
- Сухумский вокзал — главный ж/д узел республики
- Бывшее здание парламента Абхазии. Впечатляет колоссальными размерами и трагической историей, о которой поговорим на экскурсии
- Сухумский маяк — железный шедевр известного французского инженера и конструктора Эрнеста Гуэна (Ernest Gouin)
- Железнодорожную станцию Келасур — одно из красивейших зданий на Абхазской железной дороге
- Недостроенную лабораторию СФТИ — сверхсекретного объекта СССР, где немецкие учёные работали над проектом создания атомной бомбы
- Дворец князя Смецкого на 365 комнат. Услышите трогательную романтическую историю создания этого сооружения с королевским размахом
- Ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС. Разбавим экскурсию живописной природной локацией, а по пути к ущелью прервёмся на обед в местном кафе
- Мост царицы Тамары в венецианском стиле — древнейший архитектурный объект, впечатляющий крутостью арки
- Беслетскую ГЭС — достижение инженерной мысли начала 20 века. Появление её в Абхазии — заслуга князя Смецкого, щедрого мецената, который много сделал для республики
- Арочную смотровую беседку на Сухумской горе. Визитная карточка столицы, с которой город виден как на ладони
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Vellfire или другом комфортабельном минивэне
- Дополнительные расходы: билеты в ущелье Черниговка — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ за детский билет, обед — 700–1000 ₽ за чел.
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 372 туристов
Мы — команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим путешествием, поэтому с нами вы всегда будете в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Данную экскурсию заприметили на сайте, ещё когда готовились к поездке в прекрасную Абхазию. Реальность превзошла все ожидания! Гор, спасибо Вам огромное за такой насыщенный на информацию и эмоции день! Очень
+2
Гор
Ответ организатора:
Юлия, огромное спасибо за такой подробный отзыв! Я искренне рад, что реальность превзошла ожидания, а наш формат живого общения и нетипичные локации сделали ваш день особенным. Благодарю за доверие и буду счастлив новой встрече в Абхазии!
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Гор прекрасный рассказчик! Подстроил маршрут под нас (т. к. были дети), увидели всё и в комфортном режиме. Показал красоты Сухума и окрестностей, природные и архитектурные. В Абхазии не первй раз, но первый раз взяли экскурсию индивидуальную - это супер, можно спокойно наслаждаться и не гнаться за группой. Однознасно советую: Абхазию и Гора!!!
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Гор отличный гид и аккуратный водитель! Каждая локация сопровождалась подробной исторической информацией, которая как пазл сложилась в общую картину об этой замечательной стране и народе! Также стоит отметить соблюдение пдд и пристегнутый ремень. В общем рекомендую!
+12
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А
Невероятная экскурсия с замечательным гидом! Очень интересно, познавательно, увлекательно, местами завораживающе! Гор удивительно рассказывает историю своей любимой Родины и мест, с ней связанных. Спасибо, мы под большим впечатлением!
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Очень понравилась экскурсия и подача материала от гида. Гор очень интересно и грамотно рассказывал и влюблял нас в Абхазию. Особенно сильное впечатление произвели заброшенные проекты и здания на природе подальше от центра города, где минимум ежедневного человеческого присутствия. Перемещение между объектами было комфортным и сопровождалось фактами из истории Абхазии. Большое спасибо за множество интересных фотографий и незабываемых впечатлений.
+2
Гор
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за ваш отзыв! Рад, что атмосфера заброшенных мест и история нашей страны произвели на вас такое сильное
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семь часов в компании Гора пролетели незаметно. получили массу положительных впечатлений от посещённых локаций и узнали много интересного об истории, науке, архитектуре и природе Абхазии. благодарим за непринуждённую обстановку, увлекательную беседу и отлично проведённое время ✨
Гор
Ответ организатора:
Вероника, огромное спасибо за отзыв! Мне очень приятно, что эти семь часов пролетели для вас незаметно, а наша беседа об истории и архитектуре получилась такой живой и увлекательной. Благодарю за отличную компанию и буду рад новой встрече в Абхазии!
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