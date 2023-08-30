Прожить один день в постапокалиптическом мире
После грузино-абхазского конфликта много красивейших сооружений в республике по сей день остаются заброшенными: ж/д станции, научные объекты, санатории, бальнеолечебницы, ГЭС, аэропорт. У них всех богатая история и одинаковый финал. Мы собрали максимально полный маршрут по популярным и неизвестным объектам-призракам. Приглашаем вас в сталкер-путешествие по Абхазии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш путь будет лежать через Сухумский и Гулрыпшский районы. Мы посетим:
- Сухумский вокзал, главный ж/д узел республики.
- Железнодорожную станцию «Гума» в стиле сталинского ампира. Сейчас она получила вторую жизнь и стала пространством для искусства. Здесь проводят мастер-классы, выставки, вечера, лекции. Заглянуть сюда будет очень интересно.
- Бывшее здание парламента Абхазии. Впечатляет колоссальными размерами и трагической легендой. Какой — расскажем на экскурсии.
- Железнодорожную станцию Келасур. Поймёте сами, почему её считают одним из красивейших зданий на Абхазской железной дороге.
- Дворец князя Смецкого на 365 комнат. Услышите трогательную романтическую историю создания этого сооружения с королевским размахом.
- Сухумский Аэропорт. Одну из крупнейших заброшек в Абхазии не могут восстановить уже почти три десятилетия. Однако ходят слухи, что скоро она может покинуть этот список. Аэропорт собираются реставрировать.
- Ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС. Разбавим экскурсию живописной природной локацией и прервёмся на обед в местном кафе.
- Мост царицы Тамары в венецианском стиле, который тоже хранит многовековые легенды и тайны.
- Беслетскую ГЭС, достижение инженерной мысли начала 20 века. Появление её в Абхазии — заслуга князя Смецкого, щедрого мецената, который много сделал для республики.
- Арочную смотровую беседку на Сухумской горе. Визитная карточка Абхазии, с которой город виден как на ладони.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Honda Stepwgn. Есть детские кресла.
- Дополнительные расходы: билеты в ущелье Черниговка — 250 руб. /чел., обед — 700–1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 37 туристов
Мы - команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим туром, поэтому с нами вы всегда будете в отличном настроении. Мы не катаемся «наобум». Прежде чем составить для вас тур, мы сами едем, изучаем его и ищем секретные места, которые знают только местные И, наверное, самый важный фактор - мы вкладываем душу в каждый тур и подходим индивидуально к каждому клиенту. ⠀
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
30 авг 2023
Были на экскурсии 28.08.2023. Долго выбирали экскурсовода с кем действительно можно было бы окунуться в историю и традиции Абхазии. Хотелось найти человека, который не просто проведет нас по описанным в программе локациям, но и лично будет заинтересован показать и рассказать нам о своей родной стране. Нам повезло, мы нашли экскурсовода Гора. Гор - интеллигентный, воспитанный, внимательный гид с глубокими познаниями истории и наследия своего народа. Локации экскурсии интересны исторически и являются памятниками своих времён. Гор встретил нас на чистом, комфортабельном автомобиле, очень аккуратно ездил (мы были с детьми, это было особенно важно). На обед Гор завез нас в ресторан с великолепной национальной кухней.
Мы очень рады что увидели другую Абхазию. Огромное спасибо и до новых встреч!
Мы очень рады что увидели другую Абхазию. Огромное спасибо и до новых встреч!
А
Алексей
22 авг 2023
Есть слой людей, которые считают что заброшенные и забытые здания и локации - это минус Абхазии. Эта экскурсия позволяет взглянуть на ту же самую тему с совершенно неожиданной стороны. Найти прекрасное в забытом. Прочувствовать дух и особый прекрасный колорит страны через призму тех сторон ее истории, которые были отброшены на обочину. Полюбить ее по новой и осознать ее уникальность.
Отдельное спасибо Гору за невероятно радушное, доброе и даже трепетное отношение. Отзывчивость и прекрасную организацию. Комфорт и способность поддержать любую тему.
Отдельное спасибо Гору за невероятно радушное, доброе и даже трепетное отношение. Отзывчивость и прекрасную организацию. Комфорт и способность поддержать любую тему.
А
Алеся
11 авг 2023
Посетили экскурсию по заброшкам Абхазии с прекрасным гидом Гором (11.08.23). Проезжали на собственном авто множество заброшек в Сухум и окрестностях города и захотелось узнать историю этих зданий. В удобное для нас время к отелю подъехал наш гид. Автомобиль и салон идеально чистые! Гор показал нам интереснейшие места, которые мы видели и о существовании которых не догадывались! Рассказал историю, легенды, ответил на все вопросы. Сам Гор не только прекрасный рассказчик, но и интересный, эрудированный человек, с которым можно поговорить на разные темы! Кроме того, Гор очень дружелюбен с детьми, уважителен к пожилым клиентам и обходителен с женщинами: подаст руку, откроет дверь, поинтересуется самочувствием (экскурсия длительная, 8-9ч). Очень благодарны Гору за теплое отношение и прекрасную экскурсию! Рекомендуем всем!
Е
Елизавета
10 авг 2023
5 августа ездили на экскурсию по заброшкам Абхазии с Гором. Очень волновались, но по итогу остались очень довольны! Понравилось всё: интересные объекты, приятная беседа, комфортная поездка. Гор очень обаятельный человек, рассказывал много легенд и фактов об Абхазии, отвечал на вопросы, не торопил нас. Получилось отличное путешествие, насыщенное, но в то же время спокойное, без толп туристов, в комфортном для нас темпе. Рекомендую! Гор, спасибо!
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