Экскурсия в Сухум Новый Афон и село Лыхны— это замечательная возможность познакомиться с уникальной природой, культурой и историей Абхазии.
Описание экскурсии
После сбора путешественников мы отправимся в столицу Абхазии, а позже посетим город Новый Афон. Наш маршрут:
- Город Сухум — столица Абхазии. История города насчитывает более 2500 лет. Гуляя по благоустроенной набережной Махаджиров, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Также вас ожидает Сухумский Ботанический сад, основанный в 1883 году — один из старейших ботанических садов на Кавказе, в котором произрастают почти пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений;
- Субтропический парк. Приехав в Новый Афон, вы в первую очередь погуляете среди бурной растительности парка. Узнаете о парковых статуях и навестите знаменитых чёрных и белых лебедей на пруду;
- Новоафонский монастырь и водопад. И вот перед вами глубоко почитаемый уголок Абхазии. Вы осмотрите территорию обители и откроете ее хроники. Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита X века. Услышите о житии этого Святого и сможете поставить свечи. По соседству вас ждёт рукотворный водопад высотой 8,6 м.
- это ГЭС на реке Псырцха, построенная монахами в 1902 году;
- Новоафонская пещера. По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов. Кстати, вы попадете туда на «пещерном метро». На полуторачасовой экскурсии с гидом рассмотрите образования и подземное озеро, узнаете о том, как пещера была найдена, и о её уникальных особенностях;
- Анакопийская крепость — оборонительное сооружение, расположенное в городе Новый Афон на Иверской горе, наиболее полно сохранившееся древнее укрепление Восточного Причерноморья;
- Дача Сталина;
- Лыхненская средневековая православная церковь в селе Лыхны. Церковь была построена в X веке. Её фрески XIV века выполнены под влиянием византийского искусства того времени и украшены более чем дюжиной греческих надписей. В 2007 году церковь была включена в список недвижимых культурных памятников национального значения Абхазии • После мы заедем в ресторан абхазской кухни, где вы сможете попробовать национальные блюда нашей республики.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сухум
- Субтропический парк
- Новоафонский монастырь и водопад
- Пантелеймоновский собор
- Храм Симона Кананита X века
- Рукотворный водопад высотой 8,6 м - ГЭС на реке Псырцха
- Новоафонская пещера
- Анакопийская крепость
- Дача Сталина
- Лыхненский Храм
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (Honda Stepwgn серого цвета).
Что не входит в цену
- Билеты в пещеру
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
