Экскурсии в Новоафонскую пещеру из Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Новоафонская пещера» в Сухуме, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Новый Афон из Сухума
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Новый Афон
9 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 9:00
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1250 ₽ за человека
Омоложение души и тела в Абхазии
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Омоложение души и тела в Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в удобное для вас время, по запросу
Завтра в 08:30
4 апр в 08:30
17 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    2 ноября 2024
    Экскурсия в Новый Афон
    Экскурсия нашей семье очень понравилась. Самое яркое впечатление от Новоафонской пещеры. Экскурсовод Эсма, помимо информации об объектах маршрута, рассказывала много интересного об обычаях и истории абхазского народа. Много что посмотрели, много нового узнали. Рекомендуем)
  • Е
    Екатерина
    31 октября 2024
    Экскурсия в Новый Афон
    Нам очередь понравилась экскурсия, с удовольствием рекомендуем. Эсма просто замечательная, все показала, рассказала, накормила. Всегда с улыбкой! Восторг ❤️
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
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    этом не малая заслуга Мизана. Профессионал, мастер своего дела, патриот, горячо любящий свою родину. Более того, человек, который отстаивал свободу с оружием в руках! Уважение и поклон этому человеку!

  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
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    поэтично он открывает мир своей прекрасной Родины. Рекомендую всем, кто ценит свое время и любит умные, духовные, добрые путешествия. После такого невозможно не влюбиться в Абхазию. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Новоафонская пещера»

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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Новоафонский монастырь
  6. Набережная
  7. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Новоафонская пещера" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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