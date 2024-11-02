Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 9:00
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Омоложение души и тела в Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в удобное для вас время, по запросу
Завтра в 08:30
4 апр в 08:30
17 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина2 ноября 2024Экскурсия нашей семье очень понравилась. Самое яркое впечатление от Новоафонской пещеры. Экскурсовод Эсма, помимо информации об объектах маршрута, рассказывала много интересного об обычаях и истории абхазского народа. Много что посмотрели, много нового узнали. Рекомендуем)
- ЕЕкатерина31 октября 2024Нам очередь понравилась экскурсия, с удовольствием рекомендуем. Эсма просто замечательная, все показала, рассказала, накормила. Всегда с улыбкой! Восторг ❤️
- ЕЕлена25 августа 2023Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
- ЕЕлена30 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Новоафонская пещера»
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