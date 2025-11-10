Мои заказы

Кромлехи, дольмены и древнее святилище Абхазии

Исследуйте древние кромлехи и дольмены Абхазии. Погрузитесь в атмосферу прошлого, наслаждаясь красотой самшитовых лесов и историей региона
Более полувека назад в Нижней Эшере был найден кромлех возрастом 4000 лет. Это уникальное место, скрытое в школьном дворе, открывает перед посетителями тайны древних ритуалов.

Экскурсия включает посещение монастыря в Отхаре
читать дальше

с его скальными кельями и самшитовыми лесами, а также загадочные Отхарские дольмены. Храм Ахаш-ныха в Алахадзы поражает руинами раннехристианских памятников. Путешествие обещает погружение в историю и культуру Абхазии, раскрывая её тайны и легенды

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные древние кромлехи
  • 🌿 Прогулка по самшитовым лесам
  • 🏛 Посещение древних храмов
  • 🔍 Открытие загадок дольменов
  • 📜 Погружение в историю региона
Кромлехи, дольмены и древнее святилище Абхазии© Отар
Кромлехи, дольмены и древнее святилище Абхазии© Отар
Кромлехи, дольмены и древнее святилище Абхазии© Отар
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Кромлех в Нижней Эшере
  • Монастырь в селе Отхара
  • Отхарские дольмены
  • Храм Ахаш-ныха в Алахадзы

Описание экскурсии

Кромлех в Нижней Эшере — 4000-летний мегалитический круг, затерянный во дворе старой школы и скрытый в зарослях. 2000 лет он был ритуальным объектом, а сейчас рассказывает о жизни в этом регионе до прихода римлян.
Монастырь в селе Отхара — его вырубленные в скале кельи напоминают птичьи гнёзда. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться самшитовыми лесами, покрытыми густым мхом. А также ради форелевого хозяйства.
Отхарские дольмены — малоизвестный комплекс с круговой структурой, где дольмен вписан в кромлех. Это одно из самых загадочных и недооценённых мест региона.

Храм Ахаш-ныха в Алахадзы — руины комплекса раннехристианских памятников на местах древнего святилища. Особенно выделяются руины одной из крупнейших церквей Абхазии в селе, название которого переводится как «инжировый источник».

А ещё:

  • Я расскажу об истории, географии, культуре и быте Абхазии
  • Вы выясните, где ещё находят крупные мегалитические памятники и какими они бывают
  • Услышите о теориях происхождения и назначении кромлехов и дольменов
  • Познакомитесь с аутентичными уголками страны
  • Откроете для себя Абхазию как гостеприимное место с богатой историей, куда хочется вернуться

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Honda Stepwgn
  • В каждой из локаций мы будем останавливаться на 20–30 минут для осмотра исторических памятников
  • Обед и дегустация на экоферме (по желанию) не входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отар
Отар — ваш гид в Сухуме
Высококвалифицированный гид высшей категории. Провожу экскурсии с 2010 года. Я покажу вам самые главные достопримечательности любимой Абхазии и провезу по особым нестадартным маршрутам. Обладаю огромным багажом знаний и информации, которой щедро и с радостью поделюсь с вами.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии из Сухума

Вечерний Сухум
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по историческому Сухуму
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Сухум
На автобусе
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сухуму
Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю
Начало: У вашего отель
Расписание: в среду и субботу в 15:45
12 ноя в 17:00
15 ноя в 15:45
850 ₽ за человека
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
Погрузитесь в историю и культуру восточной Абхазии, посетив древние руины и уникальные природные объекты. Увлекательное путешествие для любителей неизведанного
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
19 231 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме