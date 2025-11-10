Более полувека назад в Нижней Эшере был найден кромлех возрастом 4000 лет. Это уникальное место, скрытое в школьном дворе, открывает перед посетителями тайны древних ритуалов.Экскурсия включает посещение монастыря в Отхаре

с его скальными кельями и самшитовыми лесами, а также загадочные Отхарские дольмены. Храм Ахаш-ныха в Алахадзы поражает руинами раннехристианских памятников. Путешествие обещает погружение в историю и культуру Абхазии, раскрывая её тайны и легенды

Описание экскурсии

Кромлех в Нижней Эшере — 4000-летний мегалитический круг, затерянный во дворе старой школы и скрытый в зарослях. 2000 лет он был ритуальным объектом, а сейчас рассказывает о жизни в этом регионе до прихода римлян.

Монастырь в селе Отхара — его вырубленные в скале кельи напоминают птичьи гнёзда. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться самшитовыми лесами, покрытыми густым мхом. А также ради форелевого хозяйства.

Отхарские дольмены — малоизвестный комплекс с круговой структурой, где дольмен вписан в кромлех. Это одно из самых загадочных и недооценённых мест региона.

Храм Ахаш-ныха в Алахадзы — руины комплекса раннехристианских памятников на местах древнего святилища. Особенно выделяются руины одной из крупнейших церквей Абхазии в селе, название которого переводится как «инжировый источник».

А ещё:

Я расскажу об истории, географии, культуре и быте Абхазии

Вы выясните, где ещё находят крупные мегалитические памятники и какими они бывают

Услышите о теориях происхождения и назначении кромлехов и дольменов

Познакомитесь с аутентичными уголками страны

Откроете для себя Абхазию как гостеприимное место с богатой историей, куда хочется вернуться

