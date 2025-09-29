Сухум - город, где древность встречается с современностью. На экскурсии вы увидите руины Диоскурии, прогуляетесь по набережной Махаджиров и посетите кафе «Брехаловка». Вас ждут архитектурные памятники, такие как колоннада и Абхазский драмтеатр, а также проспект Леона. Вечерний Сухум подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Абхазии, где гостеприимство - священный закон

Время начала: 15:45, 17:00

Описание экскурсии

История, которую можно увидеть

В Сухуме древность соседствует с современностью. Вы пройдёте по живописной набережной, увидите гостиницу, где останавливался Есенин и познакомитесь с архитектурными памятниками.

Итак, в нашей программе:

Руины Диоскурии — остатки античного города, основанного ещё до нашей эры

Набережная Махаджиров — сердце Сухума

Кафе «Брехаловка», где встречаются и обсуждают новости местные жители

Площадь им. С. В. Багапш и её объекты

Колоннада и Абхазский драмтеатр — символы города

Проспект Леона — одна из самых красивых улиц Сухума

Президентский дворец и здание Парламента — архитектурные свидетельства новой эпохи

Эшерский дольмен — древнейший памятник, который старше египетских пирамид

А также вы увидите парк имени Б. Шинкуба, резиденцию Стефании и многое другое!

Организационные детали