Сухум - город, где древность встречается с современностью.
На экскурсии вы увидите руины Диоскурии, прогуляетесь по набережной Махаджиров и посетите кафе «Брехаловка». Вас ждут архитектурные памятники, такие как колоннада и Абхазский драмтеатр, а также проспект Леона.
Вечерний Сухум подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Абхазии, где гостеприимство - священный закон
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Диоскурии
- 🌊 Прогуляться по набережной
- ☕ Посетить кафе «Брехаловка»
- 🎭 Увидеть Абхазский драмтеатр
- 🏰 Полюбоваться президентским дворцом
- 🗿 Исследовать Эшерский дольмен
Что можно увидеть
- Руины Диоскурии
- Набережная Махаджиров
- Кафе «Брехаловка»
- Площадь ИМ.С.В. Багапш
- Колоннада
- Абхазский драмтеатр
- Проспект Леона
- Президентский дворец
- Эшерский дольмен
Описание экскурсии
История, которую можно увидеть
В Сухуме древность соседствует с современностью. Вы пройдёте по живописной набережной, увидите гостиницу, где останавливался Есенин и познакомитесь с архитектурными памятниками.
Итак, в нашей программе:
- Руины Диоскурии — остатки античного города, основанного ещё до нашей эры
- Набережная Махаджиров — сердце Сухума
- Кафе «Брехаловка», где встречаются и обсуждают новости местные жители
- Площадь им. С. В. Багапш и её объекты
- Колоннада и Абхазский драмтеатр — символы города
- Проспект Леона — одна из самых красивых улиц Сухума
- Президентский дворец и здание Парламента — архитектурные свидетельства новой эпохи
- Эшерский дольмен — древнейший памятник, который старше египетских пирамид
А также вы увидите парк имени Б. Шинкуба, резиденцию Стефании и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
- С вами будут опытный водитель и профессиональный гид
в среду и субботу в 15:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|850 ₽
|Дети до 12 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
29 сен 2025
Все очень понравилось. Рекомендую!!!
Кирилл
23 сен 2025
Хороший парень Давид, дай бог ему здоровья.
М
Мария
23 июл 2025
Первый момент, что экскурсоводу не хватило места в машине (водитель думал, что отдаст машину экскурсоводу, но тот побоялся правого руля или не умеет водить) и поэтому пришлось потесниться…
Очень! Очень скудные
Очень! Очень скудные
Мадина
Ответ организатора:
Екатерина!
Жаль, что эскурсавод не смог ответить не на все ваши вопросы!
Жаль, что эскурсавод не смог ответить не на все ваши вопросы!
В
Виктор
21 июл 2025
Рекомендую всем данную экскурсию, нам повезло с экскурсоводом, Давид все подробно без спешки рассказал, терпеливо ответил на все вопросы даже не касающиеся экскурсии. Спасибо Вам и успехов
