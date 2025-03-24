Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Сухум
Познакомиться с древним городом, увидеть знаковые места и погрузиться в культуру Страны Души
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45
Завтра в 17:45
2 апр в 17:45
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
1 апр в 08:30
2 апр в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 марта 2025Доброго времени суток!!! Ездили с подругой в Новый Афон. Поездка была прекрасно организована!!! Забрали нас с вокзала, и… … началось
- ААнастасия21 августа 2024Данил великолепен! Вежливый, внимательный, любящий свою историю и страну. Экскурсия была яркой, информативной, запоминающейся) Мы остались очень довольны. Хочется приезжать снова и увидеть новые локации в сопровождении Данила. Большое спасибо!
- ЯЯнина9 августа 2024Здравствуйте, были на экскурсии в Новом Афоне - виды моря и природы потрясающие, пещера, монастырь, парк, крепость, источник - все нужно увидеть своими глазами! Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «История и архитектура»
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