Экскурсии Сухума об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
На машине
7 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Вечерний Сухум
На автобусе
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Сухум
Познакомиться с древним городом, увидеть знаковые места и погрузиться в культуру Страны Души
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45
Завтра в 17:45
2 апр в 17:45
600 ₽ за человека
Христианская Абхазия
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
1 апр в 08:30
2 апр в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 марта 2025
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Доброго времени суток!!! Ездили с подругой в Новый Афон. Поездка была прекрасно организована!!! Забрали нас с вокзала, и… … началось
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    наше знакомство с этой удивительной страной. Гидом у нас был - Данил. Нам очень понравилась поездка, организация, отношение, места которые мы успели посетить. Данил - это удивительный гид! Грамотная речь, интересный рассказ, его хочется слушать, с чувством юмора, внимателен! Водителем у нас тоже был Данил, водит очень замечательно, не нарушает правил дорожного движения! Впечатления от поездки остались самые яркие и приятные. Это тот вариант, когда хочется вернуться … и открывать новые места с этим же экскурсоводом! Спасибо огромное, всем кто организовал и помог осуществить это путешествие!!! Данилу, успехов и процветания!

  • А
    Анастасия
    21 августа 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Данил великолепен! Вежливый, внимательный, любящий свою историю и страну. Экскурсия была яркой, информативной, запоминающейся) Мы остались очень довольны. Хочется приезжать снова и увидеть новые локации в сопровождении Данила. Большое спасибо!
  • Я
    Янина
    9 августа 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Здравствуйте, были на экскурсии в Новом Афоне - виды моря и природы потрясающие, пещера, монастырь, парк, крепость, источник - все нужно увидеть своими глазами! Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «История и архитектура»

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  2. Гегский водопад
  3. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в марте 2025
Сейчас в Сухуме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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